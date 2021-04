Stadtentwicklung Nach 20 Jahren Bauboom: Zürich erhält ein neues Wahrzeichen nach dem anderen Mit dem Kunsthaus-Erweiterungsbau und der Swiss-Life-Arena für den ZSC sind zwei neue prestigeträchtige Bauten entstanden. Das Zürcher Stadtbild hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten markant verändert. Die Finanzbranche mischt dabei kräftig mit. Matthias Scharrer 20.04.2021, 18.26 Uhr

Der Kunsthaus-Erweiterungsbau lässt sich als Symbol für die aktuelle Stadtentwicklung verstehen. Matthias Scharrer

Natürlich gibt es sie noch, die alten Postkarten-Ansichten von Zürich: Grossmünster mit Waldmann-Denkmal, See-Promenade mit Alpenhintergrund, heimelige Gassen in der Altstadt. Doch der Bauboom der letzten 20 Jahre hat neue Wahrzeichen hervorgebracht, die das Stadtbild markant verändern.

Einer dieser neuen Prestigebauten ist die Kunsthaus-Erweiterung. Der Bau nach Plänen von David Chipperfield ist mittlerweile fertig; ab Samstag bietet das Kunsthaus Führungen an. Es wird damit zum grössten Kunstmuseum der Schweiz, wie es auf seiner Website stolz schreibt.

Höher, dichter, voller

Von aussen wirkt der Chipperfield-Quader wie ein mächtiger Monolith, der den knapper werdenden Stadtraum maximal ausnützt. Ein scharfer Kontrast zur kleinteiligen Baustruktur mit den alten Turnhallen, die vorher diese Seite des Heimplatzes prägte. Immerhin: Auf der Rückseite des Gebäudes ist noch etwas Platz für einen Park geblieben, bevor es mit Universitätsgebäuden grossmassstäblich weitergeht.

Der Chipperfield-Bau lässt sich als Symbol für die Stadtentwicklung der letzten 20 Jahre verstehen. Die Stadt ist stark gewachsen und kompakter geworden. Und das nicht nur in den Bauboomquartieren Zürich-West und Zürich-Nord, sondern auch beim Kunsthaus, gleich neben dem mittelalterlichen Stadtkern. Höher, dichter, voller wird die Stadt.

Aus dem Theater der Träume wird die Swiss-Life-Arena

Das zeigt sich auch am Stadtrand in Zürich Altstetten, wo der Bau des neuen ZSC-Stadions inzwischen weit fortgeschritten ist. Bis zum Abschluss der Bauarbeiten dauert es noch gut ein Jahr.

Der Bau der neuen ZSC-Arena ist weit fortgeschritten und soll in gut einem Jahr fertig sein. Schrebergärten mussten ihm weichen. Matthias Scharrer

Doch die Struktur des neuen Eishockey-Palastes ist bereits gut erkennbar: Die gewellte Betonfassade simuliert einen Vorhang, getreu dem Arbeitstitel «Theater der Träume», den die Architekten des Büros Ca­ru­so St John Ar­chi­tects einst dem Projekt gaben. Inzwischen ist die neue Heimstätte des Zürcher Schlittschuh Clubs nach einem der Hauptsponsoren in «Swiss-Life-Arena» umbenannt. Und die Schrebergärtner, die hier bis vor wenigen Jahren Gemüse zogen, sind weg.

Banker und Anwälte statt Industrie

Der Prime Tower, höchstes Haus der Stadt.

Severin Bigler

Das grösste neue Wahrzeichen brachte der Zürcher Bauboom, der um die Jahrtausendwende begann, mit dem Prime Tower beim Bahnhof Hardbrücke hervor. Entstanden auf dem Areal der früheren Zahnradfabrik Maag, setzte er respektive die Immobilienfirma Swiss Prime Site neue Massstäbe, nicht nur für Zürich: Bei seiner Eröffnung im Jahr 2011 war der vom Architekturbüro Gigon/Guyer entworfene Glasturm mit 126 Metern das höchste Haus der Schweiz. Banker und Anwälte sollten fortan einen Grossteil der Büros auf dem einstigen Industrieareal bevölkern, standesgemäss ergänzt durch gehobene Gastronomie zuoberst im Restaurant Clouds und namhafte Galerien.

Autofreies, ökologisches Wohnen

Die Genossenschaft Kalkbreite setzte mit ihrer ersten Siedlung neue Massstäbe punkto Wohnen. Matthias Scharrer

Neue Massstäbe punkto Wohnen setzte die Genossenschaft Kalkbreite, deren erste Siedlung 2014 im Stadtkreis 4 eröffnete: Platziert auf einem Tramdepot, steht sie für autofreies, an den Zielen der 2000-Watt-Gesellschaft orientiertes Wohnen inmitten der Stadt. Auch die darin enthaltenen vielfältigen Wohnformen, darunter Cluster-Wohnungen mit Gemeinschaftsküchen, machen die Kalkbreite speziell. Zuletzt sorgte sie im Zuge der Revision des Zürcher Siedlungsrichtplans für Gesprächsstoff. Denn was die Stadt Zürich nun allgemein anstrebt, nämlich die Öffnung von Terrassen, Spielplätzen und Innenhöfen als öffentliche Freiräume, ist in der Kalkbreite seit Anbeginn Programm.

Die Sache mit den Fussballstadien

Der neue Letzigrund hat durchaus Strahlkraft, doch so richtig warm wurden die Fussballfans nie damit. Ennio Leanza / Keystone

Wer über Zürichs neue Wahrzeichen schreibt, kommt nicht darum herum, ein paar Worte über Fussballstadien zu verlieren. Oft werden sie ja als Kathedralen der Gegenwart bezeichnet. In Zürich verhält es sich etwas anders. Hier entstanden andere Wahrzeichen, wobei der Finanzplatz sowohl beim Kunsthaus als auch beim neuen Eishockey-Stadion und via Mieterschaft auch beim Prime Tower kräftig mitmischte. Zwar erhielt die Limmatstadt mit dem neuen Letzigrund 2007 ein schmuckes neues Fussball-, Leichtathletik- und Konzert-Stadion. Mit seinen an Kerzen auf einem Geburtstagskuchen erinnernden Flutlichtmasten hat es durchaus Strahlkraft für die ganze Stadt.

Doch die Fussballfans wurden nie so richtig warm damit. Und zumindest die GC-Fans hoffen noch immer darauf, dass auf dem Hardturm-Areal die seit gut 20 Jahren gewälzten Stadionpläne endlich umgesetzt werden. Das aktuelle Hardturm-Projekt heisst übrigens Credit-Suisse-Arena.