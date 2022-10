«In der Schule haben wir Baseball gespielt, bis es dunkel war und wir den Ball nicht mehr richtig sehen konnten»: Carlos Nepomuceno auf der Sportanlage Heerenschürli in Zürich Schwamendingen. Severin Bigler

Sport «Ich dachte: Ich gehe jetzt in die Schweiz und kann das Baseballspielen vergessen»: Wie dieser Dominikaner in einem Zürcher Verein eine neue Heimat fand Carlos Nepomuceno liegt das Baseballspielen im Blut. Dass der Sport auch in der Schweiz gespielt wird, überraschte den Dominikaner anfangs. Inzwischen zählt er auch Schweizer zu seinen Vorbildern. Sven Hoti (Text), Severin Bigler (Bilder) Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Sie sind ein Team, vor allem aber sind sie Freunde. Auf dem Baseballfeld der Sportanlage Heerenschürli in Zürich Schwamendingen werfen sich die Spieler des Nationalliga-A-Teams der Zurich Challengers an diesem lauen Spätsommernachmittag die Bälle zu. Zwischendurch halten sie ein Schwätzchen, spassen herum und necken sich – vornehmlich auf Englisch.

Es ist nicht nur ein eingespieltes Team, sondern auch ein internationales: Für die Mannschaft spielen Schweizer, US-Amerikaner, Deutsche und Dominikaner.

Zu letzteren gehört auch Carlos Nepomuceno. Der 30-Jährige ist im Alter von zwölf Jahren vom Karibikstaat in die Schweiz gezogen. Seit 15 Jahren spielt er für die Challengers. Dass es in der Schweiz überhaupt Baseball gibt, hatte ihn überrascht. «Ich dachte: Ich gehe jetzt in die Schweiz und kann das Baseballspielen vergessen», erzählt Nepomuceno. Während er sich nach Tennisunterricht erkundigt habe, sei er online auf den Zürcher Baseballverein gestossen.

Carlos Nepomuceno ist schon mehrmals als MVP (wertvollsten Spieler) der Saison ausgezeichnet worden. Severin Bigler

Nepomuceno kommt aus einem Land, wo Baseball eine Nationalsportart ist. Zahlreiche Spieler in den beiden US-amerikanischen Topligen sind Dominikaner, die im Frühjahr in den USA engagiert sind und nach dem Ende der Saison im Herbst in der Dominikanischen Republik weiterspielen. Wenig überraschend hat auch Nepomuceno das Baseballfieber gepackt.

«Du kommst auf die Welt und wirst quasi direkt mit Schläger, Handschuhen und Bällen beschenkt»,

sagt er lachend. Erstmals richtig mit dem Sport in Berührung gekommen sei er in der Primarschule. «In der Schule haben wir Baseball gespielt, bis es dunkel war und wir den Ball nicht mehr richtig sehen konnten.» Was für die Kinder in der Schweiz Fussball ist, das sei in der Dominikanischen Republik der Baseball.

Den Anfang nahm seine Leidenschaft jedoch schon viel früher: Seine Mutter spielte Softball – eine Variation des Baseball. Und sie habe es auch noch gespielt, als sie mit ihm schwanger war. «Es liegt in der Familie», sagt Nepomuceno grinsend.

Er durfte schon früh mit den Erwachsenen spielen

Bei den Challengers nahm er zuerst an einem Juniorentraining teil. Schnell zeigte sich: Nepomuceno war besser als die meisten in seinem Alter. Er durfte nach dem ersten Training bereits mit den Erwachsenen in der 1. Liga trainieren. Die Spiele jedoch musste er vorerst noch mit den Junioren bestreiten. Über die Jahre stieg er immer weiter auf; zuerst in die Nationalliga B und schliesslich in die höchste Schweizer Baseballliga, die Nationalliga A.

Er muss die Bälle fangen: Carlos Nepomucenos Position auf dem Baseballfeld ist die erste Base. Severin Bigler

Heute ist Nepomuceno in seinem Team ein angesehener Spieler. Er hat einige Erfolge vorzuweisen: In den vergangenen Jahren ist er mehrmals als MVP (Most Valuable Player, auf Deutsch: Wertvollster Spieler) der 1. Liga und der Nationalliga B ausgezeichnet worden. 2014 war er Rookie Of The Year (Bester Neuling der Saison) in der höchsten Liga des Landes.

«Ich spiele immer, um zu gewinnen»,

sagt er. Gleichzeitig sei er aber auch realistisch: «Wenn ich nicht gut spiele, dann kann ich auch dazu stehen.» Wenn der Zürcher nicht den Ball schlägt, spielt er auf der Position Infield und besetzt die erste Base. Das Infield ist jener diamantförmige innere Teil des Baseballfeldes, der durch Erde abgegrenzt ist.

Sein längstes Spiel dauerte viereinhalb Stunden

Die Funktionsweise von Baseball lässt sich grob so erklären: Jeweils zwei Teams à neun Spieler treten gegeneinander an. Ein Team muss den Ball mit dem Schläger schlagen und das andere den Ball bestenfalls direkt fangen oder sonst einsammeln. Jeweils eine Person des gegnerischen Teams, der sogenannte Pitcher, wirft dem Schlagmann, dem Batter, jeweils den Ball zu. Und zwar so, dass es möglichst schwierig ist, ihn gut zu treffen.

Trifft der jeweilige Spieler den Ball und fliegt dieser ins Feld, muss er es schaffen, einmal um das Innenfeld über die drei Laufmale (die sogenannten Bases) bis zur Endbase (Homeplate) zu rennen. Das gegnerische Team wiederum ist währenddessen bemüht, den Ball wieder zurück ins Feld auf einen ihrer Spieler auf den Laufmalen zu spielen, bevor der Schlagmann diese erreicht. Erreicht ein Läufer die Endbase sicher, ergibt das einen Punkt (Run) für das Team, welches den Ball geschlagen hat.

Wie auch im Tennis gibt es im Baseball kein Unentschieden. Gespielt wird, bis ein Team gewinnt. Das hat den Nachteil, dass nie klar ist, wie lange das Spiel maximal dauert. Rund viereinhalb Stunden habe sein bislang längstes Spiel gedauert, erinnert sich Nepomuceno. Und es war das erste von zwei Spielen an diesem Tag.

Als längstes Profispiel in die Baseballgeschichte eingegangen ist jenes zwischen den zwei US-amerikanischen Clubs Rochester Red Wings und Pawtucket Red Sox im Jahr 1981. Es dauerte insgesamt 8 Stunden und 25 Minuten – allerdings aufgeteilt auf zwei Tage mit einer Pause dazwischen.

Was Baseball vom Fussball unterscheidet

Doch die intensiven Spiele sind es nicht, die es Nepomuceno angetan haben. Es sind die Momente, in denen er versucht, den Ball zu schlagen, den ihm der Pitcher zuwirft. Baseball sei grundsätzlich ein Mannschaftssport, sagt er. «Aber bei der Begegnung zwischen Batter und Pitcher muss du deinen Mann alleine stehen. In dieser Situation kannst dich nicht hinter anderen verstecken.» Genau das packe ihn.

Zu seinen Vorbildern zählt er vor allem Dominikaner, die in den USA spielen oder einst spielten wie etwa David Ortiz oder Pedro Martínez. Aber als erstes Vorbild nennt Nepomuceno einen Schweizer: Tobias Siegrist. Der 40-jährige Zürcher spielte lange mit den Zurich Challangers in der Nationalliga A. «Ich will auch einmal auf sein Niveau kommen», schwärmt Nepomuceno.

«Bei der Begegnung zwischen Batter und Pitcher muss du deinen Mann alleine stehen.» Severin Bigler

Mit den Challengers hat Nepomuceno schon einige Erfolge gefeiert, aber auch Niederlagen einstecken müssen. Als Höhepunkt bezeichnet er das Finalspiel um die Schweizer Meisterschaft gegen die Baselbieter Therwil Flyers 2018 in Basel. Die Challengers waren 9:2 in Führung. Doch schnell stand es 9:9. Dank zweier Spielern, die in den Playoffs keinen Ball getroffen hatten, gelang es dem Team, das Spiel mit 11:9 zu gewinnen. Es war der erste Titel für die Challengers seit 14 Jahren.

Genau das ist es auch, was für ihn Baseball einzigartig macht. «Du kannst nicht auf Zeit spielen wie etwa im Fussball.» Es könne schnell passieren, dass man mit grossem Vorsprung vorne liege und am Schluss doch noch verliere – nur weil man sich zurückgelehnt habe. Neben der Konzentration brauche es aber auch Kondition: Der 30-Jährige geht regelmässig ins Fitnessstudio. Denn:

«Wenn du kein Krafttraining machst, bist du irgendwann zu langsam für den Ball.»

Ansonsten aber gebe es kein spezielles Profil, das man als Baseballspieler haben müsste. Ob gross, klein, schwer, leicht, schnell oder langsam: «Für jeden gibt es eine Rolle, die er ausfüllen kann.»

Das Alter spielt eine untergeordnete Rolle

Die Challengers trainieren in der Regel dreimal pro Woche. Während der Saison gibt es wöchentlich zwei Spiele. Mit seinem Beruf als Industrielackierer lasse sich das gut vereinbaren, sagt Nepomuceno. Wie lange er den Sport noch machen will, wisse er nicht. «Solange mein Körper das mitmacht», lautet seine Antwort. Der Wille ist auf jeden Fall da.

Der Altersdurchschnitt sei im Baseball generell höher als im Fussball. Bei den Challengers spiele auch noch ein 46-Jähriger – «und zwar nicht als Bankdrücker», betont Nepomuceno. « Das, was du mit 40 Jahren einem 25-Jährigen an körperlicher Fitness unterlegen bist, kannst du mit sehr viel Erfahrung wettmachen.»

