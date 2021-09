Weniger Coronapatienten in Zürcher Spitälern

Die Zahl der Coronapatienten in den Zürcher Spitälern ist rückläufig: Seit Mitte September sank sie von gut 180 auf rund 150 Personen, mit leichten Schwankungen von Tag zu Tag. Auch die Zahl der Coronapatienten auf den Intensivstationen nahm ab. Wie dies mit der Ausweitung der Corona-Zertifikatspflicht per 13. September zusammenhängt, wird die weitere Entwicklung zeigen. Auffällig ist jedenfalls, dass auch die Zahl der Positivgetesteten seither stark zurückging. Wobei auch die an den Schulen vermehrt durchgeführten Massentests mitspielen dürften, ebenso die steigende Impfquote. Das Zürcher Stadtspital Waid und das Universitätsspital Zürich sind gemäss dem jüngsten Bulletin der kantonalen Gesundheitsdirektion bei der Belegung der Intensivstationsbetten dennoch am Anschlag, ebenso das Spital Zollikerberg und die Klinik im Park. Auch im Stadtspital Triemli, im Spital Limmattal sowie in der Klinik Hirslanden sind die Intensivstationen stark ausgelastet. «Aktuell behandeln wir 17 an Covid-19 erkrankte Personen, sieben davon auf der Intensivstation. Personalknappheit herrscht wie schon vor der Pandemie vor allem beim Fachpersonal in der Intensivpflege», sagte eine Stadtspital-Sprecherin am Donnerstag auf Anfrage.