Am Donnerstagabend öffnete das Krematorium Nordheim in Zürich seine Türen für eine spezielle Führung: Der Theater-Verein «Ausbruch» inszenierte gemeinsam mit Mitarbeitenden den Alltag im Krematorium für interessierte Zuschauer. Dabei konnte man sich auch in einen Sarg legen. (has)

27.01.2023, 11.27 Uhr