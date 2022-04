Kantonsrat So schräubeln Rechts und Links an den Steuern im Kanton Zürich Die einen wollen per Volksinitiative eine höhere Besteuerung von Dividenden, die andern mehr Krankenkassen-Abzüge. Am Montag stritt der Kantonsrat darüber. Das letzte Wort hat das Volk. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 04.04.2022, 16.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer muss was wie sehr versteuern? Zwei Volksinitiativen sorgen knapp ein Jahr vor den kantonalen Wahlen für Diskussionen. Keystone

Wenn im Parlament schon fast inflationär das Wort «Umverteilung» die Runde macht, geht es meistens um Änderungen am Steuersystem. So geschehen am Montag im Zürcher Kantonsrat, als zwei Volksinitiativen von rechts und links zur Debatte standen: Jene der SVP trägt den Titel «Gerechtigkeit schaffen – Krankenkassen-Prämienabzug der Realität anpassen (Gerechtigkeitsinitiative)». Der Kantonsrat lehnt sie ab, spricht sich aber für den regierungsrätlichen Gegenvorschlag dazu aus. Jene der AL heisst «Keine Steuergeschenke für Grossaktionärinnen und Grossaktionäre». Auch diese Initiative empfiehlt das Parlament mehrheitlich zur Ablehnung.

SVP fordert höhere Steuerabzüge für Krankenkassenprämien

Die SVP-Initiative verlangt, dass alle Zürcherinnen und Zürcher künftig für ihrer Krankenkassenprämien höhere Abzüge auf der Steuererklärung geltend machen können: Bei Ledigen wären es neu maximal 3600 statt 2600, bei Ehepaaren 7200 statt 5200 und für Kinder 1500 statt 1300 Franken.

Seit der Einführung der obligatorischen Krankenversicherung vor zwei Jahrzehnten hätten sich die Krankenkassenprämien mehr als verdoppelt, erklärte Ueli Bamert (SVP, Zürich); die Löhne seien aber viel weniger angestiegen. «Mit dieser Initiative wollen wir die gesamte Bevölkerung entlasten», sagte Bamert. Für eine mittelständische Familie ergäben sich so Einsparungen von mehreren hundert Franken pro Jahr.

Der Ratsmehrheit ging dies jedoch zu weit. «Von höheren Steuerabzügen profitiert vor allem, wer viel Steuern bezahlt», gab Harry Brandenberger (SP, Gossau) zu bedenken.

«Diese Initiative ist alles andere als gerecht. Sie ist eine weitere Umverteilung von unten nach oben»,

folgerte Melanie Berner (AL, Zürich). Eine bessere Lösung wäre die von der SP auf nationaler Ebene lancierte Initiative, die die Krankenkassenprämien auf zehn Prozent des Einkommens limitieren will, hiess es von der Ratslinken.

Die FDP störte sich am «Giesskannenprinzip» der SVP-Initiative. Diese koste den Kanton und die Gemeinden Steuereinbussen von jeweils 150 Millionen Franken pro Jahr, betonte Doris Meier (FDP, Bassersdorf). Aber der Steuerentlastungseffekt für die Bevölkerung wäre vergleichsweise klein. Ähnlich argumentierten GLP, Mitte und EVP, sodass die SVP-Initiative im Parlament chancenlos blieb.

Anders der regierungsrätliche Gegenvorschlag: Er sieht nur eine leichte Erhöhung der Steuerabzüge für Krankenkassenprämien vor, nämlich für Ledige von maximal 2600 auf 2900 Franken und für Verheiratete von 5200 auf 5800 Franken. Bei Kindern blieben die Abzüge unverändert. Kanton und Gemeinden hätten dadurch Steuereinbussen von jährlich jeweils 45 Millionen Franken.

Bei Einkommen zwischen 80‘000 und 120‘000 Franken ergäben sich Einsparungen von 62 Franken für Alleinstehende bis 115 Franken für ein Ehepaar mit zwei Kindern, so ein Rechenbeispiel der vorberatenden Kantonsratskommission. Der Gegenvorschlag würde die Krankenkassen-Abzüge im Kanton Zürich an jene in den Nachbarkantonen angleichen, betonte Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP).

Er fand im Parlament eine breite Mehrheit. Lediglich die AL, die Grünen und ein Teil der SP stimmten dagegen. Auch die SVP könnte mit dem Gegenvorschlag leben; dessen Steuerabzugsangebot findet sie allerdings zu tief, wie Stefan Schmid (SVP, Niederhasli) vom Initiativkomitee sagte. Ob sie ihre Initiative zurückzieht, wenn der Kantonsrat in der Schlussabstimmung in einigen Wochen den Gegenvorschlag beschliesst, liess Schmid offen.

Gegen «Steuergeschenke für Grossaktionäre»

Einen ganz anderen Ansatz für mehr Steuergerechtigkeit verfolgt die von der AL lancierte und auch von der SP und den Grünen unterstützte Volksinitiative «Keine Steuergeschenke für Grossaktionärinnen und Grossaktionäre». Sie will, dass Aktionäre, die mehr als zehn Prozent eines Unternehmens besitzen, künftig erhaltene Dividenden zu 70 statt zu 50 Prozent versteuern müssen.

Damit würde die Besteuerung solcher Gewinnausschüttungen lediglich dem auf Bundesebene geltenden Tarif angepasst, betonte der ehemalige Zürcher Gemeinderat Niklaus Scherr (AL), der das Initiativkomitee im Kantonsrat vertrat. Die Initiative richte sich gegen die privilegierte Behandlung der nicht einmal AHV-pflichtigen Dividenden gegenüber Löhnen. «Wir reden vom Zürcher Geldadel», so Scherr. Denn von den jährlich insgesamt gegen zwei Milliarden Franken an Dividenden profitiere lediglich ein Prozent aller Steuerpflichtigen, insbesondere reiche Unternehmerfamilien.

«Seien wir doch froh, dass diese Leute im Kanton Zürich wohnen», hielt Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) dagegen. Und:

«Sägen wir nicht am Ast, auf dem wir sitzen.»

Er betonte, dass lediglich 1,8 Prozent der Steuerpflichtigen fast ein Drittel des Steueraufkommens natürlicher Personen im Kanton Zürich bezahlten. Und dass fast alle Nachbarkantone die Dividenden zu weniger als 70 Prozent besteuern.

Mit der von der AL-Initiative geforderten Erhöhung der Dividenden-Besteuerung stiege deren Steuerbelastung um sieben Prozent, so der SVP-Regierungsrat weiter. Dabei wäre es laut Stocker angesichts der kürzlich veröffentlichten positiven Jahresrechnung des Kantons Zürich eher angezeigt, die Unternehmenssteuer um ein weiteres Prozent zu senken. Schliesslich sei dies mit der 2019 vom Volk beschlossenen Unternehmenssteuerreform bereits angedacht gewesen.

Mehrere bürgerliche Kantonsratsmitglieder betonten zudem, dass nicht nur die Reichsten, sondern auch viele Inhaber kleiner und mittlerer Unternehmen von der AL-Initiative betroffen wären. Ausserdem habe das Stimmvolk die heutige Regelung, die 2020 in Kraft trat, erst 2019 gutgeheissen. Der Rat empfahl mit den Stimmen von SVP, FDP, GLP, Mitte und EVP die Initiative zur Ablehnung.

Das letzte Wort hat bei beiden Initiativen das Volk – ausser, die SVP zöge ihre Gerechtigkeitsinitiative zurück, sodass der Gegenvorschlag ohne Volksabstimmung in Kraft träte. Bereits jetzt steht fest: Knapp ein Jahr vor den kantonalen Wahlen sind steuerpolitische Positionen markiert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen