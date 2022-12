Der Kleinskilift in Wildberg läuft erstmals in diesem Winter

Pisten-Plausch in Wildberg: Der Kleinskilift ist zum ersten Mal diesen Winter in Betrieb

Wer im Zürcher Oberland gerne Wintersport treiben möchte, kann dies in Wildberg tun: Der 160 Meter lange Tellerlift hat am Samstag zum ersten Mal in dieser Saison den Betrieb aufgenommen. So kamen grosse und kleine Schneesportliebhaber auf ihre Kosten.