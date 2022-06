Sihl «Verschiedene Welten auf kleinem Raum»: Ein Fluss schreibt Geschichte und Geschichten Der Historiker Jean-Daniel Blanc präsentiert die Sihl in seinem reich bebilderten Buch in all ihren Facetten. Regula Zellweger Jetzt kommentieren 03.06.2022, 13.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Sihlufer bei Zürich-Leimbach / Wollishofen. Matthias Scharrer (30. Mai 2020)

Es gibt Bücher, die liest man brav von vorn nach hinten. Das kann man auch mit dem reich bebilderten Sachbuch über die Sihl von Jean Daniel Blanc tun. Wahrscheinlich aber lässt man sich dazu verführen, es durchzublättern und bei einem Foto, einer Karte oder einem Titel interessiert hängen zu bleiben und mit Lesen zu beginnen. «Das Buch ist so konzipiert, dass es vielen Leserinnen und Lesern mit den unterschiedlichsten Interessen unterhaltsam Informationen liefert», erklärt der ­Historiker, der mit seiner Familie in Affoltern wohnt.

Jean-Daniel Blanc ist in Wollishofen aufgewachsen und erinnert sich gut daran, wie er mit seiner Mutter der Sihl entlang zu Fuss in die Stadt ging, an das Modehaus Ober an der Sihlbrücke und daran, als die Sihlhochstrasse dem lauschigen Uferweg den Zauber nahm. Andere kennen aus den Erzählungen ihrer Väter die Zeiten, als sich die Wiediker und die Wollishofer Jungs auf der Allmend bekriegten – von wegen, die Jugend wäre früher weniger aggressiv gewesen. Viele erinnern sich vielleicht noch daran, als jedes Wochenende im Nadelöhr Sihlbrugg der Verkehr staute.

Das Sihltal verband seit Jahrhunderten das «moderne» Zürich mit der konservativen Innerschweiz – und schon ist man bei den Konflikten und Kriegen innerhalb der Eidgenossenschaft: Im Alten Zürichkrieg, bei den Kappeler Kriegen – und 1799 zogen sogar Franzosen zusammen mit den Zürchern gegen Schwyz in den Krieg. Beim Sonderbundskrieg kam es im Sihltal nur noch zu vereinzelten Scharmützeln und zwei Sihlbrücken gingen in Flammen auf. Trotz dieser Konflikte war das Sihltal die Verbindung zwischen zwei Regionen, Zürich und Innerschweiz, die wirtschaftlich voneinander abhängig waren.

Er ist gern mit dem Velo in der Natur unterwegs

Jean-Daniel Blanc, der für die SBB sowie für die Wasserversorgung Zürich gearbeitet und mit einer Arbeit über die städtische Verkehrsplanung promoviert hatte, bringt für unterschiedlichste Themen Fachwissen mit: Verkehr, Wasser, Geschichte – und vor allem ist der sportliche Mittsechziger Präsident der Sektion Am Albis des Schweizer Alpen-Clubs und gern mit dem Fahrrad oder zu Fuss in der Natur unterwegs. Dabei schiesst er sehr gute Fotos, von denen einige im Buch zu sehen sind.

Eine besondere Liebe hat der Historiker zu Karten. Wenn man sie richtig liest, erzählen sie Geschichten. Beispielsweise ein kleiner Kartenausschnitt des unteren Zürichseegebietes aus dem 17. Jahrhundert. Hier gehen von verschiedenen Punkten auf der Albiskette und vom Pfannenstiel strahlenförmig Linien aus. Die Karte zeigt die Hochwachten als Warnsystem auf, das sicherstellen sollte, dass feindliche Bewegungen im Grenzgebiet frühzeitig entdeckt wurden.

Die Hochwasser der Sihl waren immer gefürchtet, vor allem vor den 1930er-Jahren, als der Sihlsee den Wasserstand noch nicht regulierte. Bei einer sofortigen Zerstörung der Talsperren des Sihlsees könnten Teile der Stadt Zürich bis zu acht Meter unter Wasser gesetzt werden. Die Flutwelle würde die Stadtgrenze in Leimbach in eineinhalb Stunden, das Stadtzentrum in knapp zwei und die entfernte Stadtgrenze bei Altstetten in knapp drei Stunden erreichen. Der Sihlsee ist übrigens nicht neu, es gab ihn schon viel früher, vor 15'000 Jahren, ohne von Menschenhand errichteter Staumauer.

«Ich schreibe meine Bücher für mich», erklärt der Autor und lacht: «Klar freut es mich aber, wenn sie gelesen werden.» Als leserfreundlich kann man das Buch über die Sihl mit Sicherheit bezeichnen.

«Es soll den Lesenden erlauben, Dinge einzuordnen, denen sie begegnen. Und den Horizont erweitern»,

meint Jean-Daniel Blanc. Im Vergleich zu seinem letzten Buch «Die Stadt und das Wasser: 150 Jahre moderne Wasserversorgung in Zürich», ist im Sihl-Buch die Palette der Themen viel breiter geworden, «und das Visuelle hat mit den vielen Illustrationen an Bedeutung gewonnen», ergänzt Jean-Daniel Blanc.

Ein Fluss mit vielen Facetten

Bei seinen Referaten zum Buch geht es nicht ohne Beamer und Leinwand. Er präsentiert mit historischem Tiefgang und sprachlicher Eleganz die spezifischen Besonderheiten der einzelnen Abschnitte des Flusses. «Das Sihltal – das sind viele verschiedene Welten auf kleinem Raum.» Die Besucher der Veranstaltungen reagieren oft mit eigenen Geschichten und Erinnerungen. Ein alter Mann berichtete beispielsweise, wie die Sihl einst riesige Eisplatten über die Allmend schob.

Viele Themen ergeben sich aus der Vielfalt der Landschaften von den Quellen der Sihl bis zum Zusammenfluss mit der Limmat beim Platzspitz, aus der historischen Bedeutung, aus der Entwicklung von Industrie, Verkehr, Besiedlung und aus der Nutzung als Naherholungs­gebiet. Was tut der kluge Autor, wenn es über unterschiedlichste Themen viel zu berichten gibt? Er bringt es auf den Punkt.

Jean-Daniel Blanc gelingt es, seine Leser zu faszinieren, indem er in vielen kurzen Kapiteln – wissenschaftlich fundiert und dennoch unterhaltsam – die vielen Facetten des Flusses anschaulich präsentiert. Man kann sich wie bei einem Buffet die Häppchen schnappen, die einen ansprechen. Und wie bei ­einem reichen Buffet wird man schwer aufhören können – denn man entdeckt immer wieder etwas, das man noch kosten will.

«Die wilde und die zahme Sihl. Eine Landschaft im Fluss der Zeit»

Jean-Daniel Blanc, Hier und Jetzt Verlag, 2021, 264 Seiten, ISBN 978-3-03919-547-3.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen