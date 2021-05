Trüllikon Sie lässt den Charme von Schwemmholz aus der Thur aufleben – und verwandelt es in Dekoration Die Pinselinsel Trüllikon ist ein kreativer Ort. Der Hofladen «AllerlEi» verkauft nicht nur Eier. Hier stellt Moni Schmid Dekoratives aus Schwemmholz her. Gabriele Spiller 15.05.2021, 05.00 Uhr

Moni Schmid verkauft ihre Dekoartikel im Hofladen «AllerlEi». Marc Dahinden

Angefangen hat es mit «AllerlEi», dem Hofladen für frische Eier. Inzwischen kann man an dem Selbstbedienungsstand auch nach Geschenken und Mitbringseln stöbern. «Vor vier Jahren hat mich mein Mann ermutigt, die Sachen, die ich daheim hergestellt habe, auch dort zu verkaufen», sagt Moni Schmid. Und nun hat sie noch ein drittes Standbein: die ­Kreativ-Workshops unter dem Motto «Pinselinsel».

Am Samstag, dem 15. Mai 2021 (13.30 bis 16 Uhr) fertigt sie mit maximal sechs Teilnehmern originelle Gipsbilder/Schlüsselbretter an. «Das ist vom Erfolgserlebnis her ein cooler Kurs», sagt Moni Schmid, «weil man vom blanken Holz aus beginnt und am Ende ein vorzeigbares und praktisches Utensil hat.» Die Grundlage, ein Altholzbrett, hat sie – respektive ihr Mann, der Zimmermann ist – schon vorbereitet. Das runde Gipsbild in der Mitte dürfen die Teilnehmer mit Schnitzmesser und Farben ganz nach eigenem Gusto gestalten. Die Kosten: 90 Franken.

Der Schwemmholz-Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Marc Dahinden

Dabei gehört immer auch ein selbst gemachtes Landfrauen-Zvieri mit Kaffee und Tee dazu. «Es ist mir wichtig, dass sich die Leute nicht nur mit Chips verpflegen können», betont die Familienfrau. «Ich koche selbst, und man darf sich durchaus satt essen.»

Schwemmholzhäuser als Wand- oder Türschmuck werden am Samstag, 29. Mai, gebastelt (Preis: 50 Franken). Natürlich stammt das Material dazu aus der Thur. «Das ist eine relativ entspannte Sache, klein, aber fein», so Moni Schmid. In ihrem Hoflädeli kommt diese Ware besonders gut an. Grundsätzlich braucht man keine Vorkenntnisse, und auch geschickte Kinder hätten ihre Freude an den Kursen. Allerdings sollten sie mit einer Begleitperson erscheinen.

«Bei den Kindern ist es immer schön, zu sehen, wie unvoreingenommen sie an die Sache herangehen. Erwachsene sagen schneller: Das kann ich nicht, ich habe kein Talent.»

Das Thema Schwemmholz und Schrift dominiert den Kurs am Samstag, 12. Juni (50 Franken). Dann werden Willkommensschilder bemalt. Die Teilnehmer lernen Techniken aus dem Hand­lettering. Dabei soll das Charakteristische des Holzes immer noch erkennbar bleiben.

«Wir habe alle eine nicht so einfache Zeit hinter uns»

Am Samstag, 26. Juni, verrät Moni Schmid ihre persönlichen Tipps zum Bau von Schwemmholz-Serviettenhaltern (Kurs: 90 Franken). «In der Zeit von 13.30 bis 16 Uhr schafft man es auch, zwei davon zu machen», sagt sie. «Dieser Kurs ist speziell für den Sommer gedacht, wenn man wieder draussen einen schönen Tisch decken will.» Dank auswechselbarer Hölzer kann man den Serviettenhalter sogar saisonal gestalten.

Der Wunschbox-Kurs am Donnerstag, 1. Juli, von 18 bis 21.30 Uhr, hat für die 39-Jährige eine tiefere Bedeutung. Denn dann ist das erste halbe Jahr schon wieder vorbei. «Wir haben alle eine nicht so einfache Zeit hinter uns, da bleibt so mancher Wunsch auf der Strecke.» An diesem Abend gestaltet man also eine hübsche Holzschachtel, in der man mit seinen Hoffnungen beschriftete Steine oder Papierkarten deponiert. «Man schnürt sie zu und öffnet sie an Silvester wieder, dann kann man nachlesen, ob sich die Wünsche schon erfüllt haben.»

Zu diesem Feierabend-Kurs (110 Franken) lädt Moni Schmid insbesondere Berufstätige ein. Dazu möchte sie reichhaltiges Fingerfood vorbereiten, «für Leute, die noch kein Nachtessen hatten». Die zweifache Mutter denkt an alles und fragt auch nach Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten. Je nach Jahreszeit und Wetter finden die Kurse im Garten oder im Atelier unter dem Dach statt.

Türschmuck aus Schwemmholz. Marc Dahinden

«Den Charme des alten Holzes aufleben lassen»

Als «Generationenprojekt» sieht sie auch den Kurs am Samstag, 10. Juli, 10 bis 15 Uhr, mit Grillpause am Mittag.

«Da können Erwachsene gemeinsam mit Kindern an einem Kasten aus alten Fenstern arbeiten.»

Als Familienfrau beobachtet sie selbst, wie man gern etwas zusammen machen möchte, und dabei sei ein solches Möbelstück nachhaltiger als eine Velotour. «Es ist ein dauerhaftes Andenken, das man mit nach Hause nimmt. Gleichzeitig kann man den Charme des alten Holzes wieder aufleben lassen.» Die ausgemusterten Fenster hat ihr Mann Pascal von Baustellen mitgebracht, wo sie entsorgt werden sollten. Er kennt sich auch mit dem Innenausbau von Häusern, Einrichtungsobjekten und dem Treppenbau aus Altholz aus. In Moni Schmids Onlineshop kann man zudem Dekoartikel und Geschenkgutscheine für ihre Kurse bestellen. Das Herzblut ist ihren originellen Produkten anzusehen. Bescheiden wimmelt sie ab: «Auch unsere Hühner stecken viel Liebe in ihre Eier!»