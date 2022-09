Winterthurer Polizei rückt häufiger wegen häuslicher Gewalt aus

Die Polizei muss in Winterthur deutlich häufiger wegen häuslicher Gewalt ausrücken als in früheren Jahren. Seit 2014 hat die Zahl der Interventionen um ganze 65 Prozent zugenommen. Dies zeigt der jüngste Sicherheitsbericht, der am Dienstag publiziert wurde.

06.09.2022, 09.26 Uhr