Sechseläuten Der Böögg erzählt aus seinem langen, wechselhaften Leben Sechseläuten naht. Hier erzählt die Hauptfigur ihre eigene Geschichte: der Böögg über seine Ursprünge im Kratzquartier, seine Erfahrungen als Kriegsgott und die Böller in seinem Körper. Matthias Scharrer 16.04.2022, 05.00 Uhr

Der Böögg hat in den letzten 200 Jahren viele Wandlungen durchgemacht. Keystone

Gestatten Sie mir, mich vorzustellen: Ich bin der Böögg. Ich war schon lange da. Bin viele Feuertode gestorben, oft vom Sockel gestürzt, habe manchmal den Kopf verloren, der mal lauter, mal weniger laut, mal gar nicht geknallt hat.

Und jetzt will mir ein Zürcher Bürger vom Stadtrat verbieten lassen, lautstark zu explodieren, wie ich kürzlich in der Zeitung las. Er sagt, es sei nicht mehr zeitgemäss. Wegen Umwelt, Krieg in der Ukraine und Sicherheitsrisiken für die Menschenmenge, die sich jeweils beim Sechseläuten um mich versammelt. Mal abwarten, was der Stadtrat dazu sagt. Die Sechseläutenmacher vom Zentralkomitee der Zünfte Zürichs (ZZZ) wollen jedenfalls an der knalligen Tradition beim Zürcher Frühlingsfest festhalten. Das nächste Mal am 25. April.

Das unbekannte Alter des Bööggs

Aber was heisst schon Tradition bei einer Figur wie mir? Wie alt ich genau bin, weiss nicht mal ich. Angeblich liegen meine Wurzeln in uralten Bräuchen, die die Jugend im Kratzquartier aufrechterhielt, bis ihr Quartier für den Bau der Bahnhofstrasse in den 1860er-Jahren plattgemacht wurde. Sie zogen jeweils gegen Ende des Winters durch die Gassen und verbrannten dann und wann eine Strohpuppe, die manchmal mit Knallkörpern angereichert war.

Eine wilde Brut war das. Dann nahmen mich die Zünfter in den 1860er-Jahren in ihren kontrollierteren Sechseläutenumzug auf. Heinrich Cramer von der Zunft zum Widder habe ich das zu verdanken. Er organisierte damals über viele Jahre die Umzüge.

Vom Niedergang der Zünfte

Die Zürcher Zünfter hatten strube Zeiten hinter sich: Seit 1798, als die Französische Revolution auch in Helvetien ihren Niederschlag fand, waren sie weitgehend entmachtet. Mit der neuen Gemeindeordnung von 1866 verloren sie dann ihre letzten Privilegien.

Kein Wunder, dass sie neue Wege suchten, um auf sich aufmerksam zu machen – und dabei auch auf mich zurückgriffen. 1839 veranstalteten sie erstmals einen gemeinsamen Sechseläutenumzug. Rund drei Jahrzehnte später wurde ich allmählich darin integriert. So kann man das im sorgfältig recherchierten Buch «Zürcher Sechseläuten» nachlesen, das Andreas Honegger 2003 veröffentlichte. 1892 war ich dann fester Bestandteil des Sechseläutenumzugs, das steht auf der ZZZ-Website. Ich selber bin zu durchgeknallt, um mich an all die Daten zu erinnern.

Der Böögg und die Kriege

Sie haben eh mit mir gemacht, was sie wollten. 1872 wurde ich als Kriegsgott verkleidet durch Zürich gekarrt und dann verbrannt. Das war ein Jahr, nachdem der Deutsch-Französische Krieg auch in Zürich für Unruhe gesorgt hatte – mit dem Tonhallekrawall. In der «Iladig zum Sechsilüte-Füür im Chratz 1872» hiess es: «Du aber, Chrieg, wirst hüt verbrennt. Am Zürcher Sechsilüte. Wer dich und dini Tücke kennt, hilft ifrig dich usrüte.» Ich brannte also im Mars-Kostüm. Aber Kriege gab es trotzdem wieder. Das sollte auch ich ein paar Jahrzehnte später zu spüren kriegen.

So verzichteten die Zürcher in den letzten zwei Jahren des Ersten Weltkriegs, 1917 und 1918, auf meine Verbrennung. Es explodierte damals auch sonst schon genug.

1944: Der Böögg stürzt bei seiner Verbrennung vom Hafendamm Enge in den Zürichsee. Keystone

Und wegen des Zweiten Weltkriegs fiel ich gar ins Wasser: Weil der Platz, der ab 1947 Sechseläutenplatz heissen sollte, in den Kriegsjahren als Kartoffel- und Rapsacker gebraucht wurde, fand die Böögg-Verbrennung 1943 und 1944 auf dem Hafendamm in der Enge statt. Dort verlor ich am Sechseläuten 1944 um 6.28 Uhr das Gleichgewicht und stürzte kopfüber in den See. Die Zunft zur Schiffleuten kam mit einem Kahn, um mich wieder ins Feuer zu werfen. Ich knallte nur schwach, schrieb die NZZ.

Speziell war auch das Sechseläuten 1965: Wegen der Maul- und Klauenseuche war es den Zünftern verboten, wie sonst hoch zu Ross um mich herum zu reiten. Stattdessen benutzten sie Steckenpferde. Innerlich lachte ich mich halb tot. Nach aussen wahrte ich respektvoll Haltung.

1965: Die Zünfter ritten für einmal auf Steckenpferden um den Böögg, wegen der Maul- und Klauenseuche. Keystone

Als Linksautonome mich entwaffneten

2006 wurde ich gar Opfer einer Entführung: Linksautonome hatten mich vor dem Sechseläuten heimlich aus der Werkstatt meines damaligen Erbauers geholt. In einem Bekennerschreiben meinten sie, ich hätte die Schnauze voll, meinen Kopf für die Kapitalistinnen hinhalten zu müssen. Bonzenfasnacht nannte man das Sechseläuten in ihren Kreisen. Am 1. Mai liessen sie mich dann beim Zürcher Kanzleischulhaus kurz an ihrem eigenen Frühlingsfest auftauchen. Die Polizei fand mich tags darauf im Bunker nebenan. Die Knallkörper hatten mir die Linksautonomen aber entnommen. 2011 stellte sich bei einem Prozess gegen ihre Anführerin Andrea Stauffacher heraus, dass sie bei einem Anschlag verwendet worden waren.

2006: Linksautonome entführten den Böögg zum 1.-Mai-Fest beim Kanzleischulhaus. Keystone

Seither werde ich vor dem Sechseläuten streng bewacht. Mein jetziger Erbauer Lukas Meier passt gut auf mich auf. Er füllt meine 3,4 Meter hohe Wenigkeit mit 55 Kilogramm Holzwolle, verbaut 15 Quadratmeter Watte, 70 Liter Kleister und 21 Quadratmeter Jutetuch um die Holzkonstruktion, die mich stützt. Und er lädt mich mit 140 Knallern: Schweizer Kracher, Kanonenkracher, Donnerschläge. Damit es schön knallt am 25. April.

