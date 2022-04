Sechs Autos involviert Massenkarambolage auf der A1 in Zürich Am Samstagabend donnern auf der Autobahn sechs Autos ineinander. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Vorfall auf Anfrage. 02.04.2022, 20.10 Uhr

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. (Symbolbild) Keystone

Der Vorfall ereignete sich kurz vor 19 Uhr auf der Höhe des Glattzentrums auf der A1 Winterthur/St.Gallen in Richtung Chur/Bern/Luzern. Die Unfallursache sei noch nicht klar, so die Polizei. (has)