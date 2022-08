Gericht Bülach verurteilt Eltern wegen verfrüht bezogener Ferien

Eltern aus dem Zürcher Unterland haben ihre Tochter drei Wochen zu früh aus dem Kindergarten genommen, um in die Sommerferien zu fahren. Der Vater hat am Donnerstag am Bezirksgericht Bülach erfolglos geltend gemacht, dass die Tochter krank gewesen sei.

Aktualisiert 11.08.2022, 16.45 Uhr