Kommentar Silvia Steiner stiehlt sich aus der Verantwortung Besonders unter Kindern und Jugendlichen steigen die Corona-Fallzahlen seit den Sommerferien rasant an. Ganze Schulklassen müssen vermehrt in Quarantäne, viele Schulen sind am Anschlag. Doch die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner scheut vor flächendeckenden Massnahmen zurück. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 10.09.2021, 08.57 Uhr

Silvia Steiner, Bildungsdirektorin des Kantons Zürich, bei einem Schulbesuch zum Start ins neue Schuljahr nach den Sommerferien. Keystone

Schule soll stattfinden – als Präsenzunterricht. Darüber herrscht breiter Konsens, selbst in Coronazeiten. Und darauf ist auch die Coronapolitik der Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner ausgerichtet, wie sie mehrfach betont hat. Die Mitte-Regierungsrätin präsidiert auch die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). Ihre Wort hat also Gewicht. Nur: Die seit den Sommerferien unter Schulkindern und Jugendlichen stark zunehmenden Coronafallzahlen führen dazu, dass die Schule immer öfter nicht stattfindet. Denn wenn mehrere Kinder einer Klasse infiziert sind, muss die ganze Klasse in Quarantäne.

Verlässliche Zahlen dazu sind schwer erhältlich, weil sich die Situation täglich ändert, manchmal auch stündlich. In Dietikon beispielsweise waren am Mittwoch fünf von rund 165 Klassen in Quarantäne; in Schlieren, Stand Donnerstagmittag, zwei Klassen. Steiners Bildungsdirektion meldete dieser Tage auf Anfrage, dass in der ersten Woche nach den Sommerferien kantonsweit 855 und in der Folgewoche 1295 Schulkinder in Quarantäne mussten. Im gleichen Zeitraum wurden laut Angaben des Stadtzürcher Schulamts nur schon in den Stadtzürcher Schulen bei 1398 Personen Quarantäne-Massnahmen angeordnet, darunter waren 49 Schulangestellte.

Die Zahlen mögen angesichts von kantonsweit 160'000 Volksschülerinnen und -schülern noch einigermassen überschaubar wirken. Doch sie steigen. Und sie sorgen nicht nur in den Schulen für Unruhe, sondern auch in vielen Familien. Was sie derzeit erleben, ist teilweise chaotisch: Da wird um Mitternacht gemeldet, dass am nächsten Tag die Schule später anfängt, weil eine Lehrperson wegen ihres Kindes in Quarantäne muss.

Da ist zu hören, dass je nach Lehrperson innerhalb einer Schule das Maskentragen ganz unterschiedlich gehandhabt wird. Oder dass Massentests zwar durchgeführt werden, jedoch mehrere Tage verstreichen, bis gesicherte Resultate vorliegen. «Die Schulen sind am Anschlag», fasste eine Stadtzürcher Schulpräsidentin in der NZZ die Lage zusammen.

Schlieren führt Massentests ein, Dietikon verzichtet

Die Schulen gehen unterschiedlich damit um. So wird die Schule Schlieren am Montag Massentests einführen, wie Vorsteherin Bea Krebs (FDP) auf Anfrage mitteilte. Dietikon verzichtet laut Schulvorstand Reto Siegrist (Mitte) vorerst darauf. Begründung: Gemäss Erfahrungen des kantonalen Volksschulamts verböten 20 bis 30 Prozent der Eltern ihren Kindern die Teilnahme daran.

Und Silvia Steiner? Die Bildungsdirektorin stiehlt sich aus der Verantwortung. Von neuen kantonsweiten Massnahmen, die helfen könnten, die Situation an den Schulen besser unter Kontrolle zu bringen, will sie nichts wissen. So lehnte sie es ab, flächendeckend Massentests an den Schulen anzuordnen. Auch vor dem heissen Eisen einer Maskenpflicht schreckt sie zurück, seit das Zürcher Verwaltungsgericht die Maskenpflicht für Primarschüler Anfang Juni aufgehoben hatte. Ebenso weist sie die vom Lehrerverband schon längst erhobene Forderung zurück, alle Klassenzimmer mit CO 2 -Messgeräten auszustatten, die anzeigen, wann es nötig ist zu lüften.

Bildungsdirektorin Steiner belässt es bei Empfehlungen

All dies könnte dazu beitragen, dass die Schule verlässlicher stattfindet und weniger häufig durch Quarantäne eingeschränkt wird – vor allem wenn die Fallzahlen bei Kindern und Jugendlichen weiterhin steigen. Doch statt Entscheide zu treffen, die über die bisher geltenden Massnahmen hinausgehen, belässt es Steiner bei Empfehlungen an die Schulen und Gemeinden.

Das mag ein Stück weit systembedingt sein: Die hiesige Bildungslandschaft ist vergleichsweise dezentral organisiert. Den Schulen bleibt viel Gestaltungsfreiraum. In normalen Zeiten ist dies sinnvoll. Doch in Pandemiezeiten wäre mehr Führung nötig. Damit die Schule trotz allem möglichst zuverlässig stattfinden kann. Und damit Kinder, für die bis zum Alter von 12 Jahren noch keine Impfung verfügbar ist, sich nicht unnötig mit dem Coronavirus infizieren, das für sie zwar meistens harmlos, aber vereinzelt eben doch gefährlich ist. Und dessen Weiterverbreitung die Gesellschaft eindämmen muss – zum Wohle aller und um weitere Schliessungen zu vermeiden.