Schlieren Das Kräfteverhältnis im Schlieremer Stadtrat bleibt gleich Die Schlieremer Parteien konnten ihre Sitze im Stadtrat verteidigen. Und zwei Neue haben es in den Rat geschafft. Lukas Elser Jetzt kommentieren 13.02.2022, 23.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stadthaus Schlieren, am den Wahlen von Stadtrat, Stadtpräsidium und Gemeinderat, am Sonntag 13. Februar 2022 in Schlieren. Severin Bigler

Der amtierende Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP), der am Wahlsonntag vor dem Schlieremer Stadthaus die Resultate der kommunalen Erneuerungswahlen 2022 vorlas, ist enttäuscht. Aber nicht etwa, weil er seine Wiederwahl ins Präsidium nicht auf Anhieb besiegelte und er nun gegen seinen Konkurrenten Beat Kilchenmann (SVP) zu einem zweiten Wahlgang antreten muss.

Was Bärtschiger an diesem Tag aufs Gemüt schlug, war die tiefe Stimmbeteiligung. Bei den Wahlen für Stadtrat und Stadtpräsidium lag sie bei 29,5 Prozent, bei der Parlamentswahl sogar noch tiefer bei 27,4 Prozent. In Zürichs Nachbarstadt ist die Wahlbeteiligung seit Jahren tief, insbesondere bei kommunalen Wahlen. Um die Wiederholung dieser Enttäuschung auszudrücken, sagte Bärtschiger leicht scherzhaft zu den rund 100 vor ihm Versammelten: «Ich sehe, es sind fast so viele da, wie tatsächlich gewählt haben.»

Stiefel gewinnt, Etter verliert

Und dann kam er zum Wesentlichen, den Resultaten: Anders als 2018 wurde kein Bisheriger abgewählt. Vor vier Jahren wurde Stadtrat Pierre Dalcher (SVP), er hatte erst eine Amtszeit hinter sich, nicht wiedergewählt. Stattdessen zog Konkurrent Andreas Kriesi von der GLP in die Exekutive ein. Dalchers Schicksal blieb allen Bisherigen dieses Mal erspart. Manuela Stiefel (parteilos) holte mit 1656 am meisten Stimmen, Markus Bärtschiger (SP) folgte mit 1400 Stimmen, Stefano Kunz (Mitte) mit 1294 Stimmen, Bea Krebs (FDP) mit 1288 Stimmen und Pascal Leuchtmann (SP) mit 1266 Stimmen.

Zu den Glücklichen, denen heuer erstmals der Einzug in die Schlieremer Stadtregierung gelang, gehören die Parlamentarierin Songül Viridén (GLP, 1250 Stimmen) und der Parlamentspräsident Beat Kilchenmann (SVP, 1210 Stimmen). Neuling Daniel Laubi (Mitte, 1182 Stimmen) und Kantonsrat Manuel Kampus (Grüne, 1110 Stimmen) schieden überzählig aus, obwohl sie das absolute Mehr erreichten. Schlusslicht bildete Hans-Ueli Etter (SVP) mit 837 Stimmen. Das Machtgleichgewicht hat sich somit nicht verschoben. Kilchenmann hat den Sitz seines Parteikollegen Christian Meier verteidigt, der vor einem Jahr beschlossen hatte, nach 24 Jahren in der Exekutive aufzuhören.

Gleiches gilt für die GLP: Parlamentarierin Songül Viridén konnte den Sitz ihres Parteikollegen Andreas Kriesi ebenfalls verteidigen. Kriesi trat aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an. Der Gemütszustand von Viridén:

«Ich freue mich riesig.»

Viel mehr könne sie gar nicht sagen. Beat Kilchenmann war nicht ganz so euphorisch, schliesslich habe er es noch nicht ins Präsidium geschafft. Doch: «Die Freude überwiegt.» Schliesslich könne er seine Politkarriere nach 17 Jahren im Parlament nun mit einem Exekutivamt anreichern. Die Gewinnerin der Wahl, Manuela Stiefel, sagt: «Es ist grossartig, dass mich als Parteilose so viele ­Leute gewählt haben.»

Pluspunkt Jugend, Minuspunkt SVP-Stempel

Die Nicht-Gewählten versuchen ihre Niederlage sportlich zu nehmen. Manuel Kampus: «Ein bisschen enttäuscht bin ich schon, das ist ja klar. Aber ich bin mit 37 Jahren noch jung im Vergleich zu den anderen ­Stadtratskandidaten. Sollte ich es beim nächsten Wahl- gang wieder versuchen, bin ich erst 41.» Hans-Ueli Etter, der Verlierer der Stadtratswahlen, gab sich auch gelassen. «Ich hatte unter anderem mit Daniel Laubi sehr gute Konkurrenten im bürgerlichen Lager.» Seine Niederlage führt er einerseits auf seine Parteizugehörigkeit zurück:

«In Schlieren hat man es als SVPler bei Personenwahlen schwierig.»

Zum anderen sei er im Gegensatz zu einem Kandidaten wie Laubi einfach schlechter vernetzt. Laubi war im Gegensatz zu ihm zwar noch nie in einem politischen Amt, ist dafür aber durch seine Vereinsaktivitäten, unter anderem als Präsident von Faustball Schlieren, in der Stadt bekannt. Laubi war für eine Stellungnahme bis ­Redaktionsschluss nicht erreichbar.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen