Brand in Elektronik-Shop: 30 Personen in Sicherheit gebracht

Am Freitagabend hat ein Elektronik-Shop in Schlieren aus noch unklaren Gründen Feuer gefangen. Dabei entstand ein Sachschaden von einhunderttausend Franken. Verletzt wurde niemand. 30 Bewohner mussten zwischenzeitlich in Sicherheit gebracht werden.