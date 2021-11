Live-Sex auf der Bühne: Kanton will der Stadt nicht reinreden

Urdorf «Chum a s'Fäscht in Urdorf»: Nach langer Coronapause steigt im Dorf eine Party der Clique Schäflibach und der Knabengesellschaft

Am 12. und 13. November verwandelt sich das Gelände der Clique Schäflibach an der Bernstrasse in ein Party-Paradies mit Festzelt, Bar, Guggenmusik und Kinderkarussell.