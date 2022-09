SBB-Immobilien Jetzt redet das Zürcher Stimmvolk beim Poker um das SBB-Areal an der Neugasse mit 100 Prozent gemeinnützige Wohnungen auf dem Neugasse-Areal: Das fordert eine Volksinitiative, über die das Stadtzürcher Stimmvolk am 25. September abstimmt. Laut Stadtrat wäre die Initiative nicht umsetzbar. Deren Befürworter sehen das anders. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Lukratives Bauland: Das Neugasse-Areal liegt direkt am Gleisfeld zwischen Hauptbahnhof Zürich und Viadukt. Heute ist dort ein Eisenbahndepot. zvg / SBB

Landauf, landab machen die SBB ihre Immobilien entlang der Bahngleise zu Geld. So planen sie es auch seit Jahren mit ihrem nicht mehr benötigten Eisenbahndepot an der Neugasse in Zürich: 375 Wohnungen sollen dort entstehen, darunter teils auch gemeinnützige, also solche, die zur Kostenmiete ohne Gewinn vermietet werden; zudem Gewerberaum und eine Schule.

Doch das Projekt stiess auf Widerstand: Der Verein Noigass aus linksalternativen Kreisen lancierte die Volksinitiative «Eine Europaallee genügt – jetzt SBB-Areal Neugasse kaufen». Sie fordert, dass die SBB das Areal an die Stadt verkaufen, damit dort zu 100 Prozent gemeinnützige Wohnungen entstehen – allenfalls auch durch andere gemeinnützige Bauträger wie Genossenschaften. Am 25. September entscheidet das Stadtzürcher Stimmvolk über die Initiative. Was der Volksentscheid bewirken kann, ist jedoch umstritten.

Die Initianten hoffen, die SBB würden sich einem Volks-Ja beugen. Schon bei anderen Bauprojekten habe sich gezeigt, dass die Bundesbahnen nur unter hohem Druck auf die Forderung nach mehr günstigem Wohnraum eingingen, halten sie fest. Allerdings haben die SBB ihr Projekt bereits ein Stück weit angepasst.

Der Widerstand hat etwas bewirkt

Ursprünglich hatten sie einen Anteil von einem Drittel gemeinnütziger Genossenschafts-Wohnungen auf dem Neugasse-Areal vorgesehen. Als die Volksinitiative eingereicht wurde, sagten sie mit einer schriftlichen Vereinbarung zu, dass ein weiteres Drittel der Wohnungen preisgünstig vermietet würde, vertraglich abgesichert bis zum Jahr 2070. Das übrige Drittel wäre zu mittleren Marktpreisen zu haben.

Konkret heisst das gemäss SBB-Angaben: Eine Dreizimmerwohnung mit Kostenmiete würde monatlich 1400 Franken kosten. Die Wohnungen im preisgünstigen Segment kämen durchschnittlich auf 1850 Franken Monatsmiete zu stehen, jene mit mittleren Marktmieten auf monatlich 2450 Franken.

Der Wohnraum macht drei Viertel der geplanten Arealüberbauung aus. Zudem sind 15 Prozent für Kleingewerbe und Dienstleistungen vorgesehen. Davon sollen Genossenschaften ein Drittel übernehmen. 10 Prozent des Areals ginge im Baurecht an die Stadt Zürich für eine Schule und einen Kindergarten. Die historische Lokomotivremise soll als weitgehend gedeckter Freiraum erhalten bleiben. Die autoarme Siedlung käme ohne fossile Energieträger aus, der Energieverbrauch wäre auf 2000 Watt pro Kopf und Jahr gedeckelt. Zudem entstünden Grünräume als Beitrag zur Hitzeminderung. Und das bislang abgeschlossene Areal würde öffentlich zugänglich.

Es gehe nicht nur um Zürich

Den Initianten ist das nicht genug. Sie argumentieren, die SBB hätten seit ihrer Umwandlung in eine Aktiengesellschaft vor gut 20 Jahren auf ihren Arealen in Zürich grösstenteils teure Wohnungen gebaut. Seit dem Jahr 2000 seien auf SBB-Land in Zürich rund 1500 Neubauwohnungen entstanden, davon lediglich ein Fünftel zur Kostenmiete. Als Ausgleich sollten nun auf dem Neugasse-Areal alle 375 Wohnungen gemeinnützig werden. So könnten die SBB ihren Beitrag zum wohnpolitischen Drittelsziel der Stadt Zürich leisten. Die Stadt hatte 2011 in einer Volksabstimmung beschlossen, dass bis 2050 ein Drittel aller Wohnungen in Zürich gemeinnützig sein müssten.

Zudem führt das Initiativkomitee das Argument an, die SBB hätten den Grossteil des Neugasse-Areals vor gut 100 Jahren von der Stadt erworben. Daher könnten sie es nun, da sie es nicht mehr brauchen, zu einem fairen Preis zurückverkaufen.

Und: Es gehe nicht nur um Zürich. Schliesslich planten die SBB, bis 2040 schweizweit 12'000 Wohnungen zu bauen und als zweitgrösste Grundeigentümerin der Schweiz ihre Mieterträge zu verdoppeln, wie der frühere AL-Gemeinderat und Zürcher Mieterverbands-Geschäftsführer Niklaus Scherr festhält. Daher gelte es nun ein Signal für einen Kurswechsel bei den SBB nach Bern zu senden.

SBB wollen das Land nicht verkaufen

Die SBB betonten derweil wiederholt, das Neugasse-Areal nicht verkaufen zu wollen. Ohnehin gebe es über einen längeren Zeitraum gerechnet bereits mehr als ein Drittel gemeinnützige Wohnungen auf SBB-Land in Zürich. Zudem hätten sie vom Bundesrat den Auftrag, mit ihren Immobilien Geld zu verdienen, um so auch die Bahninfrastruktur mitzufinanzieren und ihre Pensionskasse zu stabilisieren. «Das Ziel sind langfristig wiederkehrende Beiträge für ein finanziell gesundes Bahnsystem», halten die SBB fest. Und: «Mit Landverkäufen oder umfassenden Abgaben im Baurecht kann dieses Ziel nicht erreicht werden.» Folgerichtig würden die SBB das Projekt Neugasse bei einer Annahme der Initiative abbrechen, bekräftigte ein SBB-Sprecher auf Anfrage.

Der Zürcher Stadtrat hält daher die Neugasse-Volksinitiative für nicht umsetzbar. Er beantragte dem Gemeinderat, sie für ungültig zu erklären. Doch die links-grüne Mehrheit im Parlament folgte dem Antrag des links-grün dominierten Stadtrats nicht: SP, Grüne und AL unterstützen stattdessen die Initiative.

Der Stadtrat spricht sich nun gegen die Initiative aus, ebenso wie FDP, GLP, SVP, EVP und Mitte. Bei einem Nein zur Initiative könne der mit den SBB bereits ausgehandelte Kompromiss umgesetzt werden; dadurch gäbe es endlich mehr bezahlbare Wohnungen, argumentieren die Gegner der Initiative. Wobei allerdings dann wiederum bei der nötigen Umzonung der Gemeinderat mitzureden hätte. Bei einem Ja hingegen drohe Stillstand. Zudem würden auch andere Bauherren abgeschreckt, sodass der Zürcher Wohnungsmarkt noch mehr austrockne.

