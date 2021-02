Sans-Papiers Bundesrat erklärt City-Card als Identitätsausweis für rechtswidrig Die Pläne des Zürcher Stadtrats, für Sans-Papiers eine City-Card als Ausweis zu schaffen, stossen beim Bundesrat auf Widerstand: Als Identitätsausweis wäre die City-Card ein Verstoss gegen Bundesrecht, hält die Landesregierung fest. Matthias Scharrer 25.02.2021, 18.28 Uhr

So könnte der einst vom Verein Züri City Card geforderte Ausweis aussehen.

Fotomontage: Tresdelinquentes / LTA

Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) hatte vor übertriebenen Erwartungen gewarnt, als sie im vergangenen November erklärte: «Der Stadtrat kann und will die Züri-City-Card einführen.» Diese solle primär dazu dienen, dass auch Sans-Papiers besser am städtischen Leben teilhaben können, ohne gleich ihre Ausweisung befürchten zu müssen. Es gelte, die Realität anzuerkennen, dass rund 10'000 Sans-Papiers, also Menschen aus dem Ausland ohne geregelten Aufenthaltsstatus, in Zürich leben.