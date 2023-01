Sanität Zürcher Rettungssanitäter sollen auch alleine ausrücken können Aufgrund des Fachkräftemangels startet Schutz & Rettung in Zürich ein Pilotprojekt. Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter sollen in Zukunft auch alleine ausrücken können, wenn der Notfall sich nicht um Leben und Tod handelt. 31.01.2023, 10.42 Uhr

Künftig sollen Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter auch alleine ausrücken können, sofern die Situation es erlaubt. (Archivbild) Christian Beutler/Keystone

Schutz & Rettung Zürich will die Sanitäterinnen und Sanitäter gezielter einsetzen. Bei Fällen, in denen es nicht um Leben und Tod geht, sollen sie auch alleine ausrücken können. Noch in diesem Jahr will Schutz & Rettung das Pilotprojekt starten.