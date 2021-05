Rümlang Verdächtiger Gegenstand im Briefkasten der Türkischen Gemeinschaft löst Grosseinsatz aus Die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich erhielt am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr einen Anruf, dass in einem Briefkasten ein verdächtiger Gegenstand gefunden wurde. Stephanie Handschin 30.04.2021, 10.16 Uhr

CH Media/BRK News



Am Donnerstagnachmittag um circa 14 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass in einem Briefkasten der Türkischen Gemeinschaft Schweiz ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden sei. Die Rettungskräfte rückten daraufhin mit einem Grossaufgebot vor Ort aus und sperrten das Gebiet ab. Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich bargen den Gegenstand und brachten ihn zur kriminaltechnischen Untersuchung in einen sogenannten Delaborierstand.