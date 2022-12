Die Grossanlässe sind zurückgekehrt. Zur Street-Parade kamen am 13. August 900'000 Menschen. zvg

Rückblick Wahlen, Flüchtlinge, Wachstum: Das bewegte Zürich 2022 Das Jahr, das war – und Geschichten aus Stadt und Kanton Zürich, die bleiben: ein Jahresrückblick. Matthias Scharrer und Sven Hoti Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Wahlschlappen und -erfolge

13. Februar: Bei den Stadt- und Gemeinderatswahlen in Zürich setzt sich die grüne Welle fort: GLP und Grüne legen im Stadtparlament zu. Die Mitte kehrt in den Gemeinderat zurück. Am meisten Parlamentssitze verliert die SP, gefolgt von der SVP. Immerhin kann die SP mit Simone Brander nach dem Abgang von Richard Wolff (AL) ihren vierten Sitz im neunköpfigen Stadtrat zurückerobern. Die rot-grüne Mehrheit bleibt erhalten, ebenso Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP), der niemand ihr Amt streitig machte. Nach der erneuten Wahlschlappe der SVP gibt Mauro Tuena das Parteipräsidium an Camille Lothe ab – erstmals hat die Stadtzürcher SVP eine Präsidentin.

Die gewählten Zürcher Stadtratsmitglieder am Wahlabend (von links): Karin Rykart (Grüne), André Odermatt (SP), Daniel Leupi (Grüne), Corine Mauch (SP; mit dem erkrankten Parteikollegen Raphael Golta auf dem Handy), Michael Baumer (FDP), Simone Brander (SP), Andreas Hauri (GLP) und Filippo Leutenegger (FDP). Keystone

In den übrigen Zürcher Parlamentsgemeinden zeigt sich bei den Kommunalwahlen ein ähnlicher Trend: Die ökologischen Parteien und die Mitte legen zu, SP und SVP verlieren.

Viele Flüchtlinge aus der Ukraine kommen

7. März: Der Kanton Zürich eröffnet ein Empfangszentrum für Flüchtlinge aus der Ukraine in der Alten Kaserne nahe beim Hauptbahnhof. Der wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine anhaltende Flüchtlingsstrom führt dazu, dass die Gemeinden ab Ende April pro tausend Einwohnende neun statt fünf Flüchtlinge aufnehmen müssen. Anfangs werden viele aus der Ukraine Geflüchtete privat untergebracht; dann eröffnen Kanton und Gemeinden diverse zusätzliche Flüchtlingsunterkünfte. Im Jahr 2022 verzeichnet der Kanton Zürich laut Regierungsrat Mario Fehr bis zum Jahresende voraussichtlich etwa gleich viele neue Asylsuchende wie ein Jahr zuvor die gesamte Schweiz, nämlich rund 15'000.

Neu ankommende Ukraine-Flüchtlinge in der Empfangsstelle in der Alten Kaserne in Zürich. Keystone

Klimaschutz wird Verfassungsziel

15. Mai: Klimaschutz wird ein Verfassungsziel des Kantons Zürich. Dafür sprechen sich 67 Prozent des Stimmvolks aus. Kanton und Gemeinden müssen nun das Ziel der Treibhausgasneutralität anpeilen. Dieses soll, wenn möglich, bis 2040, spätestens aber bis 2050 erreicht werden, wie Regierungsrat Martin Neukom (Grüne) sagt. Gleichzeitig lehnen 64,8 Prozent das Stimmrechtsalter 16 ab, für dessen Einführung sich Kantons- und Regierungsrat ausgesprochen hatten.

Stadt und Kanton Zürich verzeichnen Einwohnerrekorde

30. Mai: Noch nie wohnten so viele Menschen in Zürich wie jetzt. Der bisherige Einwohnerrekord aus dem Jahr 1962 betrug 440'180 Personen. Ende Mai meldet die Stadt, dass dieser Rekord nun überschritten ist. Die letzten von der Stadt publizierten Zahlen vom Oktober 2022 besagen: Zürich zählt 443'212 Einwohnerinnen und Einwohner.

Nach dem Rekord von 1962 war die Einwohnerzahl der Stadt bis 1989 auf knapp 356'000 Menschen gesunken, ab 2000 stieg sie wieder deutlich. Kantonsweit wuchs die Bevölkerung des Kantons Zürich seit 1962 von 1 Million auf aktuell 1,58 Millionen Menschen, mit Wachstumsdellen in den 1970er- und 1980er-Jahren.

Laien geben Schulunterricht

9. Juni: Der Lehrpersonenmangel im Kanton Zürich erreicht dieses Jahr wiederum einen Höchstwert. Zeitweise sind über 600 Stellen unbesetzt. Gleichzeitig steigt die Anzahl neuer Schülerinnen und Schüler weiter. Die Bildungsdirektion unter Regierungsrätin Silvia Steiner (Mitte) setzt daher eine Notfallmassnahme in Kraft: Neu dürfen auch Lehrpersonen ohne entsprechende Ausbildung unterrichten. Der Entscheid ist umstritten, doch die freien Stellen können damit grösstenteils besetzt werden. Als weitergehende Massnahme wird es für Quereinsteigerinnen und -einsteiger in Zukunft einfacher möglich sein, sich als Lehrperson ausbilden zu lassen.

Die Grossveranstaltungen kehren zurück

13. August: Das Sechseläuten Ende April liefert bereits einen Vorgeschmack auf das, was im Sommer kommen sollte – dem ersten Sommer nach zwei Jahren Pandemie und Einschränkungen. Das Latin Music Festival Caliente meldet sich am ersten Juliwochenende zurück, ebenso das Alba-Festival, das 2021 noch kurzfristig abgesagt worden war.

Auch die beliebte Knabenschiessen-Chilbi zeigte sich wieder in gewohntem Umfang. Alexandra Wey/Keystone

Während das Caliente noch in reduziertem Rahmen stattfindet, startet die Street-Parade am 13. August wieder voll durch. Rund 900'000 Besucherinnen und Besucher tanzen sich an der 29. Ausgabe zu Technomusik die Füsse wund – kein neuer Rekord, aber dennoch eine Menschenansammlung, wie es sie im Kanton Zürich seit Pandemieausbruch nicht mehr gegeben hatte. Auch das Zürich Open Air meldet sich vom 23. bis 27. August zurück. Wieder normal findet vom 10. bis 12. September zudem das Knabenschiessen statt und damit auch die beliebte Chilbi.

Stromsparen ist angesagt

22. September: Eine Krise jagt die nächste. Russland führt in der Ukraine Krieg und dreht den Gashahn zu; Europa geht der Strom aus. Auswirkungen hat das auch auf die Städte im Kanton Zürich. Um Strom zu sparen, dreht die Stadt Zürich in städtischen Gebäuden die Temperatur herunter und stellt die Beleuchtung öffentlicher Bauten ab. Ebenso wird das Wasser in Hallenbädern weniger beheizt und einzelne Brunnen abgestellt. Zudem leuchtet die Weihnachtsbeleuchtung Lucy in der Bahnhofstrasse abends weniger lang und morgens gar nicht. Auch andere Städte ergreifen Massnahmen.

Ungewohnter Anblick: Um Strom zu sparen, wird unter anderem das Grossmünster und die Rathausbrücke in der Stadt Zürich nicht beleuchtet. Gaëtan Bally/Keystone

Zürich erhält ein Eishockeystadion

18. Oktober: Gezählt sind die Tage, an denen das Hallenstadion in einer Nacht-und-Nebel-Aktion von der Konzerthalle zur Eishockeyarena umgebaut werden muss. Seit 18. Oktober haben die ZSC Lions ihr eigenes Stadion: die Swiss-Life-Arena in Zürich Altstetten. Rund drei Jahre dauerte der Bau des 207 Millionen teuren und 170 auf 110 auf 33 Meter grossen Prestigeobjektes. Es beinhaltet neben der Arena mit Platz für maximal 12'000 Personen und dem grössten LED-Würfel Europas auch ein Restaurant, eine Bar und einen Fanshop.

Der ZSC hat endlich ein Zuhause: Eröffnungsspiel in der Swiss-Life-Arena am 18. Oktober. Claudio Thoma/Freshfocus

Datenaffäre erschüttert die Justizdirektion

28. November: Es passiert nicht alle Tage, dass ein Vorstoss mit einer derart grossen Sprengkraft im Kantonsrat eingereicht wird. Die Anfrage von SVP-Kantonsrat und Strafverteidiger Valentin Landmann fördert Erschreckendes zu Tage. So hat die Justizdirektion bis mutmasslich 2012 jahrelang Festplatten mit vertraulichen Informationen entsorgen lassen, die mitsamt Inhalt unter anderem im Drogenmilieu gelandet sind. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen und im Kantonsrat häufen sich die Stimmen, die eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) fordern.

