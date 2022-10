Rückblick Das erste Spiel musste abgebrochen werden, weil die Bälle ausgingen: Als Baseball die Schweiz erreichte Am Anfang des Schweizer Baseballs stand unter anderem ein Zürcher Verein – und ein legendäres Spiel im luzernischen Reussbühl. Sven Hoti Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Der Zürcher Baseballverein Zurich Challengers, aufgenommen vermutlich Mitte der 1980er-Jahre. Der Spieler im roten Tenue ist Vereinsgründer Werner Zingg. zvg

Wenige Sportarten werden so sehr mit den USA in Verbindung gebracht wie der Baseball. Dabei gibt es auch in Südkorea, Taiwan oder der Dominikanischen Republik starke Ligen. Wenig bekannt ist die Sportart allerdings in der Schweiz. Seit über 40 Jahren gibt es die Swiss Baseball and Softball Federation, den Verband der Schweizer Baseball- und Softballvereine.

Damit ist Baseball in der Schweiz noch eine relativ junge Sportart. Vor allem, wenn man bedenkt, wie alt sie ist. Die Anfänge des modernen Baseballs reichen bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts in den USA zurück.

Kanton Zürich: Der Baseball-Hotspot der Schweiz

Nun, 42 Jahre nach seiner Gründung, zählt der Schweizer Baseball- und Softballverband 17 Vereine. Dabei ist der Kanton Zürich der eigentliche Baseball-Hotspot der Schweiz: Fünf der Vereine, also etwa ein Drittel, sind im Kanton Zürich beheimatet. Vier dieser Vereine sind aus der Stadt Zürich. Sie heissen Barracudas, Challengers, Eighters und Lions. Der fünfte Kantonalzürcher Verein ist das Team Embrach.

Mit den Zurich Challengers verfügt der Kanton Zürich über einen der ältesten Baseballvereine der Schweiz. Am 11. November 1980 spielten sie gegen die Lucerne White Sox (heute Luzern Eagles) im luzernischen Reussbühl das erste offizielle Baseballspiel hierzulande. Das Spiel endete ohne Sieger: Weil es keine Bälle mehr hatte, musste es vorzeitig abgebrochen werden.

Die Zurich Challengers, aufgenommen vermutlich Mitte der 1980er-Jahre. zvg

Am 26. Juli 1981 gründeten die Challengers zusammen mit den Baselbieter Therwil Flyers, den Reussbühl Eagles und den Lugano Ceresio den Schweizerischen Baseball- und Softballverband (SBSV). Seit 2009 heisst er Swiss Baseball and Softball Federation. Im Jahr 1981 fand die erste Schweizer Meisterschaft statt. Die ersten zwei Ausgaben entschieden die Zurich Challengers für sich.

Mit der Zeit kamen immer mehr Vereine hinzu. Vier Jahre nach der Gründung stellte der Verband die erste Nationalmannschaft, die 1985 erstmals an internationalen Wettbewerben teilnahm. 1987 fanden die ersten Schweizer Meisterschaften im Softball, einer Variation des Baseballs, statt. Heute hat der Verband gemäss eigenen Angaben knapp 1000 lizenzierte aktive Spielerinnen und Spieler.

Seit 1985 verfügt die Schweiz auch über eine Nationalmannschaft im Baseball, hier abgebildet bei der Hymne vor dem Match gegen Bulgarien anlässlich der B-Level-Baseball-Europameisterschaften 2013 auf der Sportanlage Heerenschürli in Zürich-Schwamendingen. Archivbild: Steffen Schmidt/Keystone

Als die goldene Ära des Schweizer Baseballs wird gemeinhin die erste Hälfte der 90er-Jahre bezeichnet. Nie zählten die Vereine mehr Aktivmitglieder als damals, sagt Serge Kuenzler, Präsident der Zurich Challengers und Vorstandsmitglied des kantonalen und stadtzürcherischen Baseball- und Softballverbands. «Die Gründergeneration spielte immerhin rund 15 Jahre lang und am Fernsehen wurde noch Baseball gezeigt», erklärt er sich den damaligen Erfolg.

Mitte der 90er-Jahre gingen dann die Mitgliederzahlen wieder zurück. Die Gründergeneration hörte auf, was für viele Vereine das Aus bedeutete. Die Challengers jedoch konnten sich etablieren. Seit 2010 würden die Mitgliederzahlen wieder leicht ansteigen, so Kuenzler.

Die erste Hälfte der 1990er-Jahre gilt gemeinhin als goldene Ära des Schweizer Baseballs. Im Bild ein Mannschaftsfoto der Zurich Challengers aus dem Jahr 1992. zvg

Die Challengers zählen heute rund 100 Aktivmitglieder, Juniorinnen und Junioren miteingerechnet. Daran hätten auch die Coronakrise und die damit einhergegangenen Einschränkungen nichts geändert, sagt Vereinspräsident Kuenzler. «Die Massnahmen haben aber das Vereinsleben spürbar eingeschränkt.»

Immer schwieriger, ehrenamtliche Positionen zu besetzen

Kuenzler beobachtet eine allgemeine Verjüngung bei den Neumitgliedern. Er vermutet, dass im Sportunterricht an den Schulen vermehrt Baseball gespielt wird. Er erhalte sogar Anfragen von Lehrpersonen, die vom Verein für ihre Schülerinnen und Schüler eine Einführungslektion ins Baseballspielen wünschten. Kuenzler: «Ich blicke optimistisch in die Zukunft, dass die Mitgliederzahlen weiter steigen werden.»

Serge Kuenzler, Präsident des Challengers Baseball and Softball Clubs Zürich. Severin Bigler

Immer schwieriger werde es allerdings, Personal zu finden, das vereinsinterne Positionen übernehme, etwa Trainer oder Schiedsrichter.

«Die fähigen Leute sind meist auch beruflich extrem eingespannt. Das sehe ich als Problem für die Zukunft des Vereinslebens.»

Bei den Challengers müssen Spielerinnen und Spieler, die nebenbei noch Aufgaben im Verein übernehmen, weniger Mitgliederbeitrag zahlen. Dieser beläuft sich ohne Abzüge auf rund 450 Franken pro Jahr.

Von der Hammerwerferanlage bis zum eigenen Baseballfeld

Womit die Zürcher Baseballer auch punkten können, ist ihr Spielfeld auf der Sportanlage Heerenschürli in Zürich-Schwamendingen. Neben der Anlage in Hünenberg im Kanton Zug ist sie das einzige, fest installierte Baseballfeld in der Schweiz, das den internationalen Normen entspricht. Viele Wettbewerbe werden deshalb in Zürich ausgetragen.

Die Challengers wechselten 1980 von der Hammerwerferanlage auf der Zürcher Allmend auf die Sportanlage Heerenschürli. Damals gab es noch kein Baseballfeld, weshalb die Mitglieder auf der damaligen Leichtathletikanlage spielten. Ende der 80er-Jahre wurde ein Fussballplatz fürs Baseballspielen umgenutzt. Bis die Challengers allerdings ein eigenes Feld erhielten, sollten noch einige Jahre vergehen.

Spiel der Zurich Challengers gegen die Zurich Barracudas im Mai 2022 (oben). Beide Mannschaften trainieren auf dem Baseballfeld der Sportanlage Heerenschürli in Zürich-Schwamendingen. Es ist eines von insgesamt zwei fest installierten Feldern in der Schweiz, das internationalen Standards entspricht. (Bilder: Severin Bigler/zvg)

Am 25. November 2007 stimmte das Zürcher Stimmvolk einem Objektkredit über rund 50 Millionen Franken für die Erneuerung der städtischen Sportanlage Heerenschürli zu. Die Leichtathletik- und Tennisanlage fiel weg, die Fussballfelder wurden neu ausgerichtet. Neu hinzu kam neben einem neuen Garderobengebäude und einem Restaurant auch ein topmodernes Baseballfeld. Die neue Anlage öffnete 2010 ihre Tore.

Heute spielen sämtliche städtischen Baseballvereine während der Saison von April bis September auf dem Feld. Dank der Flutlichter kann auch am Abend gespielt werden. Während der Saison finden hier über 100 Meisterschaftsspiele der Nati A, B und der 1. Liga, Turnier- sowie Länderspiele statt. Die Anlage ist während der Saison praktisch täglich besetzt.

Der Kanton Zürich vereint 15 Schweizer-Meister-Titel auf sich

Der Kanton Zürich ist nicht nur Pionierkanton, er ist, auch was die Erfolge angeht, bislang schweizweit unübertroffen. Total 15 Schweizer-Meister-Titel gingen bislang nach Zürich. Erfolgreichster Verein sind aber die Therwil Flyers aus dem Baselbiet mit 15 Schweizer-Meister-Titeln.

Auf internationalem Parkett kann der Schweizer Baseball allerdings nicht gross mithalten. Partien, etwa am Europacup, gegen italienische oder holländische Teams seien dann vielmehr eine Lehrstunde als eine ernsthafte Herausforderung, sagt Kuenzler mit einem Grinsen. Im Juli gewann die Schweizer Nationalmannschaft allerdings den EM-Qualifier in Litauen und spielt nun 2023 am Qualifier-Playoff um die erstmalige Teilnahme an der Baseball-Europameisterschaft.

Wie in der Schweiz bestehen auch die meisten Mannschaften in Europa aus Amateurspielern. Ganz im Unterschied etwa zu den USA, wo sich der Sport professionalisieren konnte. Profispieler verdienen dort im Schnitt rund 4,4 Millionen Dollar pro Saison. Davon ist der Baseball in der Schweiz noch weit entfernt.

