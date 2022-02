Richterswil: Brand im Mehrfamilienhaus verursacht Sachschaden

Richterswil Brand im Mehrfamilienhaus verursacht hohen Sachschaden: Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar In Richterswil kam es am Montag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Es entstand ein Sachschaden von über einer halben Million Franken. Verletzt wurde niemand. 08.02.2022, 13.22 Uhr

Alle vier Wohnungen waren vom Brand betroffen. Kantonspolizei Zürich

Am Montagabend hat es in einem Mehrfamilienhaus in Richterswil gebrannt. Dabei ist ein Sachschaden in Höhe von über einer halben Million Franken entstanden. Die vier Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar.