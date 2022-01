Richard Wolff Von «Bullen» zu Bäumen: Die Bilanz des ersten Zürcher AL-Stadtrats fällt durchmischt aus Richard Wolff tritt bei den Zürcher Stadtratswahlen am 13. Februar als einziger Bisheriger nicht mehr an. Zeit für eine Bilanz über das neunjährige Wirken des ersten AL-Stadtrats. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 10.01.2022, 06.00 Uhr

Der scheidende AL-Stadtrat Richard Wolff blickt zurück auf neun zuweilen turbulente Jahre in der Zürcher Stadtregierung. Sandra Ardizzone

Seine Wahl in den Zürcher Stadtrat war eine Sensation: 2013 schaffte Richard Wolff als erster Vertreter der Alternativen Liste den Sprung in die Exekutive der grössten Schweizer Stadt. Und das bei der Ersatzwahl für den Freisinnigen Martin Vollenwyder, der oft als heimlicher Stadtpräsident bezeichnet wurde. Die Folge war ein Linksrutsch im Stadtrat: Den Bürgerlichen verblieben seither nur noch zwei Sitze in dem Neunergremium.

Neun Jahre später tritt Wolff zur Gesamterneuerungswahl am 13. Februar nicht mehr an. «Ich bin in einem Alter, wo ich noch gesund und fit bin und gern wieder mehr über meine Zeit verfügen möchte», sagt der 64-jährige im Gespräch mit dieser Zeitung. Er wolle Ruhe und Musse finden, Zeit haben zu überlegen, was ihm jetzt wichtig sei. Und er werde sich wieder mehr in das internationale Stadtforscher-Netzwerk Inura einbringen, das er vor drei Jahrzehnten mitgründete.

Der einstige Revoluzzer wurde ein umstrittener Polizeivorstand

Mit Wolff geht ein Veteran der revoltierenden Jugend, die 1980 auf Zürichs Strassen für mehr Freiräume kämpfte und sich Strassenschlachten mit der Polizei lieferte. Noch in einem 2001 veröffentlichten Interview über jene Zeit sagte er, es sei damals auch «gegen die Bullen, gegen den Stadtrat» gegangen.

Nach seiner Wahl in den Stadtrat wurde Wolff zunächst ausgerechnet Vorsteher des Polizeidepartements, das seit 2015 Sicherheitsdepartement heisst. «Es war eine äusserst spannende Zeit», sagt der AL-Stadtrat rückblickend. Er habe sich dafür eingesetzt, das Verhältnis zwischen Polizei und Bevölkerung zu verbessern – in beide Richtungen. Etwa, indem er das Vorgehen bei Personenkontrollen klarer regelte und damit auch die Anzahl solcher Kontrollen deutlich reduzierte, das Thema Rassismus in den Vordergrund rückte, einen Pilotversuch mit Bodycams plante. Und sich gleichzeitig darum bemühte, Polizeiangehörige und Rettungskräfte vor Übergriffen zu schützen:

«Es geht nicht an, dass man Polizisten mit Steinen und Feuerwerk angreift»,

betont Wolff. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm der Fall eines Mitarbeiters von Schutz und Rettung, der an der Langstrasse spitalreif geprügelt wurde: «Er war nicht nur körperlich, sondern auch seelisch angeschlagen.»

«Radikal tolerante Duldungspolitik» gegenüber Hausbesetzern

Die «spannende Zeit» als Sicherheitsvorstand brachte Spannungen mit sich: Wolff geriet in die Kritik, weil seine Söhne auf dem besetzten Koch-Areal lebten und verkehrten. Vertreter von SVP und FDP warfen ihm vor, die Hausbesetzerszene trotz sich häufender Lärmklagen mit Samthandschuhen zu behandeln; auch der Grüne Statthalter Mathis Kläntschi kritisierte die «radikal tolerante Duldungspolitik» Wolffs. Dessen Sympathie für die Besetzerszene habe auf dem Areal zu einem «quasi rechtsfreien Raum» geführt.

Unter Druck: Der Zürcher Stadtrat Richard Wolff (AL), Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP), Stadtrat Daniel Leupi (Grüne), an einer Medienkonferenz zum besetzten Koch-Areal am 6. Oktober 2016. Keystone

Zunehmend unter Druck geraten, gab Wolff Ende 2016 das Dossier Koch-Areal wegen Befangenheit an Finanzvorstand Daniel Leupi (Grüne) ab. Doch als Sicherheitsvorstand blieb der AL-Stadtrat in der Kritik: Ende 2017 kündigte er an, die Stadtpolizei Zürich nenne fortan keine Nationalitäten von Tatverdächtigen mehr in ihren Medienmitteilungen, sondern gebe diese nur noch auf Nachfrage bekannt. So wollte er der reflexhaften Verbindung von Kriminalität mit Ausländern eine Grundlage entziehen. Sofort sah Wolff sich mit Zensurvorwürfen konfrontiert.

Die SVP lancierte eine kantonale Volksinitiative; den Gegenvorschlag des Kantonsrats zur SVP-Initiative hiess das kantonale Stimmvolk letztes Jahr gut. Seither nennt die Stadtpolizei die Nationalitäten von Tatverdächtigen wieder standardmässig. Wobei Wolff festhält, dass die Stadtzürcher Stimmberechtigten mehrheitlich hinter der von ihm eingeführten Neuerung standen. Er halte diese im Grundsatz weiterhin für richtig: «Ich könnte mir vorstellen, dass das Thema in ein paar Jahren wieder aktuell wird.»

Weg vom Primat des Autos

Nach den Wahlen 2018 setzte der Stadtrat unter Führung von Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) eine Aufsehen erregende Personalrochade durch: Sowohl Wolff als auch Filippo Leutenegger (FDP) mussten gegen ihren Willen andere Departemente übernehmen: Der als Polizeivorstand umstrittene AL-Stadtrat folgte auf Leutenegger als Vorsteher des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements. Der FDP-Stadtrat, dem die linksgrüne Mehrheit im Stadtparlament in der Verkehrspolitik ein zu zögerliches Vorgehen etwa beim Bau von Velowegen vorwarf, wurde Schul- und Sportvorstand.

Für Wolff eröffneten sich damit neue Perspektiven: «Weg vom Primat des Autos, hin zu einem öffentlichen Raum, der in erster Linie den Fussgängern und Velos dient, aber auch zum Verweilen einlädt», fasst er die von ihm seither verfolgte Verkehrspolitik zusammen. Und fügt an:

«Bäume kamen dazu, mit der Klimabewegung. Es war beeindruckend, wie schnell und wie stark sich die Bewegung dieser jungen Menschen auf die Politik auswirkte!»

Nun gelte es, im öffentlichen Raum noch mehr Bäume und Grünräume einzuplanen. Was aus seiner Sicht ein Grund mehr dafür ist, den Strassenraum neu zu denken und zum Beispiel auch Parkplätze aufzuheben.

Allerdings brauche es für dieses Umdenken einen langen Atem. Das zeige sich etwa beim Umsetzen der im Herbst 2020 angenommenen städtischen Velorouteninitiative. Wolffs Rezept dabei: «Wir sollten nicht auf die perfekte Lösung warten.»

Stadträtin Karin Rykart (Grüne) und Stadtrat Richard Wolff (AL) präsentieren die ersten Schritte zu einer Velovorzugsroute auf der Baslerstrasse, am 16. November 2020. Keystone

Kleinere Änderungen, wie die Stadt sie mit neuen Markierungen und dem Aufheben von Parkplätzen an der Baslerstrasse vorgenommen habe, könnten bereits helfen, bis grössere Umbauten durch alle Instanzen bewilligt seien.

Bau der Veloschnellroute ins Limmattal beginnt

Und wann kommt die Veloschnellroute Zürich-Limmattal, von der schon seit Jahren die Rede ist? «Bald», sagt Wolff. «Aber es dauert immer zu lang.» Der erste Abschnitt auf der Vulkanstrasse in Zürich bis zur ZSC-Arena werde dieses Jahr gebaut. Der zweite Abschnitt bis zur Stadtgrenze sei für 2024 geplant. «Die Umsetzung im Limmattal kenne ich nicht», sagt Wolff.

