Rega: Reportage aus der Einsatzzentrale

Reportage Bei der Rega im Einsatz: Als Bub staunte er im Spital den Helikoptern nach, heute lässt er sie selber zu Rettungseinsätzen fliegen Sie wählen den Notruf 1414, weil sie mit dem Gleitschirm in einer Baumkrone hängen oder schwer verletzt im Tobel liegen. Einer, der solche Anrufe entgegennimmt, ist Rega-Einsatzleiter Mike Henzi. Innert Sekunden trifft er Entscheidungen, um Leben zu retten. Livia Häberling Jetzt kommentieren 19.08.2022, 16.48 Uhr

Mike Henzi aus Hermetschwil-Staffeln ist einer von zwanzig Helikopter-Einsatzleitern im Rega-Center am Zürcher Flughafen. Von dort koordiniert er Rettungsflüge für die ganze Schweiz. Claudio Thoma

Manches Leben ändert sich in Sekunden, etwa jenes von Frau B. Eben noch ist sie mit ihrem Gleitschirm über das Elsass geschwebt, dem Himmel so nah, nun baumelt sie an ein paar Ästen, 20 Meter über dem Erdboden. In einer Baumkrone in Frankreich rast an diesem Nachmittag Ende Juli ein Puls, und im Rega-Center in Kloten blinkt ein grünes Lämpchen. Notruf!

37-mal hat es schon geblinkt, seit Mike Henzi, 51, Familienvater aus Hermetschwil-Staffeln, um halb sieben Uhr früh seine Schicht angetreten hat. Noch eher wenig, denn dorthin, wo es schön ist, in die Berge, ins Freibad oder eben, in die Lüfte, zieht es die Menschen im Sommer zahlreich. Erst recht, wenn Ferien sind und sich die Hitze so anhänglich zeigt. Und wo Menschen sind, passieren Unfälle.

124 Sekunden, um die Situation zu erfassen

Mike Henzi setzt den Kopfhörer auf: «Rega-Notruf», sagt er mit ruhiger Stimme, und Frau B. schildert ihre Lage. Sie wirkt dabei erstaunlich gefasst, nicht panisch. Nach 124 Sekunden hängt sie mit der Gewissheit auf, dass bald Hilfe naht – und ohne eine Ahnung, mit wem sie gerade telefoniert hat. Henzi nennt seinen Namen nie:

«Wer in Not ist, sollte sich nicht mit Nebensächlichkeiten beschäftigen müssen.»

Er selbst hat in der Kürze der Zeit fleissig notiert. Hat festgehalten, dass Frau B. in sicherer Position im Geäst hängt und unverletzt ist, dass sie die französische Ambulanz alarmiert hat und dass es Verständigungsprobleme gab, dass ihr Gleitschirm die Farbe Rot hat. Und weil Frau B. den Notruf via Rega-App abgesetzt hat, erscheinen auf seinem Bildschirm wertvolle Zusatzinformationen. Mike Henzi weiss genau, wie viel Akku ihr Handy noch hat, und er kann ihren Standort bis auf elf Meter genau lokalisieren.

Seit November 2017 arbeitet Mike Henzi für die Rega. Zuvor war er als Berufsoffizier bei Schutz und Rettung Zürich angestellt. Claudio Thoma

Mobilfunk-Antennen retteten einen ohnmächtigen Verletzten

Die Rega besitzt 19 Helikopter. Mit ihnen rücken die Rettungsteams von 14 Standorten aus, die in der ganzen Schweiz verteilt sind. Bei jedem Einsatz fliegen drei Personen mit: der Pilot, die «Notärztin» und der Rettungssanitäter. Das vierte Teammitglied, die Einsatzleiterin oder der Einsatzleiter, sitzt in Kloten vor dem Bildschirm und gibt die Kommandos. Dort laufen die Fäden zusammen.

«Meine Aufgabe ist es, die Grundlage für einen gelungenen Einsatz zu schaffen», sagt Henzi. Hierfür braucht er zunächst einmal Daten. Wie vorhin bei Frau B. fragt er bei jedem Notruf innert Sekunden die wichtigsten Informationen ab und erfasst sie in einer elektronischen Maske. Details braucht er etwa zum Gesundheitszustand etwa zum Standort.

Nicht immer wird dieser bei einem Anruf automatisch übermittelt, und nicht immer wissen Betroffene oder deren Begleiter, wo sie sich befinden. Mike Henzi erinnert sich an einen Mann, der während des Gesprächs ohnmächtig wurde. Sein Handy habe man mit Hilfe von Mobilfunk-Antennen orten können. Doch: «Im schlimmsten Fall fliegt die Einsatzcrew über ein riesiges Gebiet und sucht alles ab.»

Detektiv-Arbeit mit öffentlichen Geo-Daten

Im Normalfall aber versucht Henzi, die Betroffenen mit Hilfe von öffentlich zugänglichen Geodaten zu orten: Wegweiser, Brunnen, Feuerstellen, Wanderrouten oder Skipisten – das alles blendet er auf seiner Schweizer Karte mit wenigen Klicks ein.

Beim nächsten Notruf, den Mike Henzi entgegennimmt, braucht es keine detektivischen Kniffe. Diesmal kommt der Alarm nicht von der verletzten Person selbst, sondern von einem Sanitäter des Rettungsdiensts Zug. Sein Team hat in einem Strandbad gerade eine Frau reanimiert, Henzi bietet sofort einen Helikopter auf.

Zur Rega-Flotte gehören 19 Helikopter. Im Notfall sind sie innert wenigen Minuten in der Luft. Rega

In den nächsten vier Minuten wird «Rega 12» auf dem Kantonsspital Luzern abheben und weitere vier Minuten später auf dem Schulhausplatz in der Nähe des Unfallorts landen. Wie immer erhalten die Kollegen von ihm unterdessen das elektronische Formular mit Angaben zu Gesundheitszustand und Standort.

Heute wird Mike Henzi kein zusätzliches Personal zum Unfallort entsenden. In anderen Fällen ist das nötig: Etwa im Winter, wenn nach einem Lawinenunglück Personen vermisst werden. Dann sind Suchtrupps gefragt.

Die französischen Kollegen holen Frau B. vom Baum

Nach dem Aufgebot des Helikopters ist der Fall für ihn vorerst abgeschlossen. Mit der Einsatzcrew bleibt er jedoch eng in Kontakt: Sobald die Maschine in der Luft ist, erhält Mike Henzi im 45-Sekunden-Takt Standortsignale.

Auch Rückfragen per Funk aus dem Heli sind keine Seltenheit, und später, nachdem die Einsatzcrew die Patientin oder den Patienten erstversorgt hat, kann es sein, dass er den Patienten oder die Patientin im Spital anmeldet. Vielleicht übernimmt diese Arbeit aber auch jemand anderes im Team. Jeder Anruf, der die Einsatzzentrale erreicht, landet in einem Ringruf. Wer ihn entgegennimmt, leitet die nächsten Schritte ein.

Die Wetterverhältnisse sind für die Planung der Einsätze entscheidend. Ablesbar sind die Meteodaten an mehreren Wandbildschirmen. Claudio Thoma

Die Rettung von Frau B. läuft an diesem Nachmittag anders ab. Ins Elsass fliegt kein Rega-Helikopter. Stattdessen ruft Mike Henzi bei der französischen Leitstelle an und erfährt, dass die Feuerwehr unterwegs ist. Zur Sicherheit gibt er den Einsatzkräften nochmals die genauen Koordinaten durch, bevor er sich erneut telefonisch bei Frau B. meldet.

Ihr Fall scheint glimpflich, doch Henzi weiss aus Erfahrung, dass bei Gleitschirmunfällen mit dem Wind, heute bläst er leicht von Südwesten, nicht zu spassen ist: «Noch ist sie nicht in Sicherheit.»

Als Bub im Kinderspital davon geträumt

Um 14.30 Uhr ist Mike Henzis Schicht beendet, die Kollegen übernehmen, und er setzt sich in der Kantine an einen der Tische, um mit ruhiger Stimme und kratzigem Lachen seine Geschichte zu schildern, die ihn zur Rega führte. Es ist eine klassische «Kindheitstraum-Geschichte», wie sie gerne von zufriedenen Menschen erzählt wird, aber kaum je von denen, die zwar Träume, aber keinen Mut hatten.

Der Arbeitsbereich in der Helikopter-Einsatzzentrale im Rega-Center in Kloten Claudio Thoma

Sie geht so: Als kleiner Bub liegt Mike Henzi zwei Wochen im Kinderspital, sieht durch sein Fenster, wie die Helikopter starten und landen und stellt sich vor, wie es wäre, mit dem Piloten zu funken.

Trotzdem verschlägt es ihn nach der obligatorischen Schulzeit zunächst ins Büro, er wird Kaufmann. Später wechselt Henzi in die IT, bevor er mit 36 Jahren Berufsoffizier wird. Zunächst arbeitet er für den Kanton Zug, später für Schutz und Rettung Zürich. Mit Freude, wie er sagt, doch als er im Sommer 2017 die Stellenausschreibung als Helikopter-Einsatzleiter sieht, ist ihm klar:

«Wenn ich es nicht versuche, werde ich mich für den Rest des Lebens ärgern.»

Eine spezifische Ausbildung braucht Mike Henzi für die Arbeit als Einsatzleiter nicht. Die Matura, eine Lehre oder ein Studium hingegen schon, und neben Englisch auch Kenntnisse in Italienisch und Französisch. Nach der Job-Zusage verbringt Henzi im Sommer eine Sprachschule in Nizza, am 1. November nimmt er auf dem Betriebsgelände in Kloten seinen Mitarbeiter-Badge entgegen. Von diesem Tag ist ihm wenig in Erinnerung geblieben, nur dies: «Ich war unglaublich stolz.»

Im Hangar werden am Flughafen die Helikopter gewartet. Claudio Thoma

Am Ende des Tunnels ist Schluss mit Grübeln

Hinter jedem Notruf steht ein Schicksal. Am Ende der Schicht aus dem Büro laufen, ins Auto steigen und gedanklich abschalten – gelingt ihm das? «Meistens, ja», sagt Mike Henzi. Nur in äusserst seltenen Fällen drücke etwas auf sein Gemüt, nicht immer versteht er, was. Ein Geräusch, der Schrei einer panischen Mutter. Da helfe es ihm, eine geografische Grenze zu ziehen: «Mein Arbeitsweg führt durch den ‹Gubrist›. Bis dorthin grüble ich, aber am Ende des Tunnels ist Schluss.» Man möchte es ihm glauben.

Und dann sind da noch Anrufe, die ihm dauerhaft im Gedächtnis bleiben, auch wenn sie nicht besonders tragisch sind. Wie der Fall des Ehepaars K., das am Wandern war, als Frau K. sich am Fussgelenk verletzte, nicht mehr weiterlaufen konnte. Herr K. rief an, Mike Henzi nahm den Anruf entgegen und schliesslich fragte er: «Wie alt ist denn Ihre Frau?» Da sei es kurz still geworden, und dann habe Herr K. gerufen: «Anna, wie alt bist du?» «Ooooje!», habe er in diesem Moment gedacht, «wenn das zu Hause bloss keine Nachbesprechung gibt.»

Jubiläum Die Rega feiert dieses Jahr ihr 70-jähriges Bestehen Die Schweizerische Rettungsflugwacht wird im Jahr 1952 gegründet, zunächst als Untersektion der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft. Fünf Jahre später wird der erste Helikopter gekauft. Im Jahr 1966 droht bereits der finanzielle Kollaps, den 25’000 Gönnerinnen und Gönner gerade noch abwenden können. 1979 wird die Rega zu einer Gemeinnützigen Stiftung. Im vergangenen Jahr hat sie rund 18’000 Einsätze organisiert. Aktuell zählt die Rega 3,2 Millionen Gönnerinnen und Gönner.

