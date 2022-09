Religionen 19 Muslime schliessen erste Zürcher Imam-Weiterbildung ab Zum ersten Mal hat der Kanton Zürich eine achttägige Weiterbildung für Imame und muslimische Betreuungspersonen durchgeführt. Den ersten Kurs schlossen am Mittwoch 14 Männer und 5 Frauen erfolgreich ab. 15.09.2022, 11.39 Uhr

Die Absolventinnen und Absolventen der Weiterbildung «Zürich-Kompetenz» mit Regierungsrätin Jacqueline Fehr (vordere Reihe, fünfte von links). Keystone

Die 19 Teilnehmenden des Weiterbildungslehrgangs kämen in ihren Gemeinschaften zentrale Rollen zu, schreibt die Direktion der Justiz und des Innern in einer Mitteilung vom Donnerstag. Sie seien etwa als Imam, Religionslehrpersonen, in der Jugendarbeit oder als Beratungsperson tätig.