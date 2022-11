Regierungsratswahlen Die AL-Kandidatin Anne-Claude Hensch setzt auf ihre soziale Ader Anne-Claude Hensch kämpft für die Alternative Liste um einen Sitz im Zürcher Regierungsrat. Sie ist erst seit 2020 in der Politik aktiv. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

In ihrer Partei, der Alternativen Liste, gilt Anne-Claude Hensch als «warmherzig, erfrischend unideologisch und doch mit kritischem Geist». Bild: Andrea Zahler

Anne-Claude Hensch kam erst spät in die Politik: Im Sommer 2020 rutschte sie in den Kantonsrat nach, als ein Sitz in der kleinen Fraktion der Alternativen Liste frei wurde. Gut zwei Jahre später ist die 56-Jährige bereits Regierungsratskandidatin der AL. Was nicht nur wegen der schnellen Politkarriere bemerkenswert ist. Sondern auch, weil ihre Partei bislang in Zürich stets Männer ins Rennen um Exekutivämter geschickt hatte.

Doch als die AL-Vollversammlung Ende August ihre Regierungsratskandidatin erkor, war das Votum deutlich: Hensch setzte sich mit 30:8 Stimmen gegen den Winterthurer Gemeinderat Roman Hugentobler durch. Auch in der AL war die Zeit nun offenbar reif für eine Regierungsratskandidatin.

Wahlen im Kanton Zürich Am 12. Februar 2023 sind Regierungsratswahlen im Kanton Zürich. Wir stellen die Kandidierenden vor. Hier: Anne-Claude Hensch (AL). Die 56-jährige Heil- und Sozialpädagogin ist seit 2020 Kantonsrätin. Zuvor führte sie einen Bio- und Fairtrade-Laden in Zürich-Seebach. Hensch ist verheiratet und wohnt in Zürich. (mts)

Ihre Wahlchancen sind vergleichsweise klein

Hensch weiss: Ihre Chancen auf eine Wahl in den Regierungsrat sind vergleichsweise klein. Und das aus mehreren Gründen: Die Zürcher Kantonsregierung ist traditionell mehrheitlich bürgerlich. Alle Bisherigen treten wieder an. Zudem kämpfen SP und FDP mit namhaften Kandidaturen um Sitzgewinne im Regierungsrat, ebenso die GLP, die zuletzt auf einer Erfolgswelle ritt. Verglichen mit der Konkurrenz ist Hensch politisch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt mit kleiner Basis.

Allerdings: Überraschungen sind möglich. So schaffte es 2019 der damals 32-jährige Martin Neukom als Grüner, der FDP einen Regierungsratssitz zu entreissen. Wer also ist Anne-Claude Hensch?

Sie setzt sich für soziale Vernetzung ein

Sie stammt aus einem bürgerlichen Elternhaus. Politische Diskussionen erlebte sie dort von klein auf mit, wie sie im Gespräch erzählt. Als junge Frau verliess sie 1986 das heimatliche Zürich und zog nach Freiburg. Dort machte sie die Ausbildung zur Heil- und Sozialpädagogin. Später leitete sie eine Kinderkrippe, ehe sie 2003 aus der Westschweiz wieder nach Zürich zurückkam. Anschliessend übernahm sie zunächst die Co-Leitung, dann die Leitung eines Bio-Fairtradeladens in Zürich-Seebach.

In Zürich-Nord gehört sie zudem der Kreisschulpflege Schwamendingen an. Und präsidiert den Verein Zusammenleben im Kolbenacker, der sich für soziokulturelle Vernetzung im Quartier Seebach einsetzt.

Wer sich im Kantonsrat über die AL-Kandidatin erkundigt, merkt schnell: Ihre soziale Ader ist unbestritten. Das soziale Netz im Kanton Zürich flächendeckend zu verbessern, wäre denn auch ihr Hauptziel als Regierungsrätin, sagt Hensch.

Kitas, Tagesschulen, Sozialhilfe sind ihre Themen

Sie denkt dabei an die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, an Kitas und Tagesschulen. Aber auch an eine solidarische Finanzierung der Sozialhilfe durch die Gemeinden, wie es ein von Hensch mitunterzeichneter Kantonsratsvorstoss verlangt.

Sozialpolitisches Engagement ist auch das Erste, was SVP-Kantonsrätin Nina Fehr Düsel zu Hensch einfällt. Die beiden kennen sich aus der kantonsrätlichen Kommission für Justiz und öffentliche Sicherheit. Die SVP-Kantonsrätin sagt auf Anfrage über die AL-Regierungsratskandidatin:

«Frau Hensch hat vor allem das Thema soziale Gerechtigkeit auf dem Radar.»

Fehr Düsel fügt an: «Ich schätze sie als Person. Ob sie aber das nötige Rüstzeug und Führungserfahrung für eine Regierungsrätin mitbringt, kann ich zu wenig beurteilen. Sie könnte sich noch mehr einbringen.»

Positiver klingt es bei AL-Kantonsrätin Judith Stofer. Sie sagt über Hensch: «Sie ist warmherzig, erfrischend unideologisch und doch mit kritischem Geist.» Zudem könne sie Brücken über die Parteigrenzen hinweg bauen. Und, so Stofer weiter: «In sozialen Fragen und Anliegen kann ihr niemand das Wasser reichen. Im hauptsächlich technokratisch tickenden Kanton wäre sie ein echter Mehrwert.»

