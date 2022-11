Zürich: Kantonsrat Hans-Peter Amrein will Regierungsrat werden

Regierungsratswahlen Parteiloser Kantonsrat Hans-Peter Amrein will Regierungsrat werden Der langjährige Zürcher Kantonsrat Hans-Peter Amrein tritt zu den Regierungsratswahlen 2023 an. Im Kantonsrat ist er bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Nun teilt er auch im Regierungsratswahlkampf aus. 25.11.2022, 10.48 Uhr

Will vom Kantonsrat in den Regierungsrat wechseln: Hans-Peter Amrein. Bild: zvg

Im Regierungsrat will Amrein sich gegen die «links-grüne Verbotspolitik» wehren, wie es in einer Medienmitteilung vom Freitag zu seiner Kandidatur heisst. Die rot-grüne Mehrheit im kantonalen Parlament wolle nämlich in alle möglichen Lebensbereiche der Bürgerinnen und Bürger mit immer mehr Vorschriften eingreifen.