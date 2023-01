Regierungsratswahlen Daniel Sommer von der EVP ist ein Mehrheitsmacher – so wurde er politisiert Der Säuliämtler Daniel Sommer produziert Strom und arbeitet mit Holz. Nun will der EVP-Kantonsrat auch im Regierungsrat für mehr Machergeist sorgen. Politisiert wurde er in seinem Quartier. David Egger Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zuhause auf seinem eigenen Scheunendach hat Daniel Sommer eine eigene Photovoltaikanlage. Severin Bigler

Daniel Sommer, 58, aufgewachsen in Zwillikon, hat die Politik nicht gesucht. Aber sie hat ihn gefunden. Affoltern, die Stadt am Albis, wo er seit 1989 wohnt, war damals noch ein Dorf, das Dorf von SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi.

Ein Parteiloser aus Sommers Quartier wollte in den Gemeinderat und bat um Hilfe. Sommer verteilte Flyer. Der Parteilose wurde gewählt. Sommer erlebte seinen ersten politischen Frühling.

Dann war im Zentrum eine grosse Überbauung geplant, an der Inneren Grundstrasse hinter dem Marktplatz. Das Projekt war zu gross für Sommer, den Bauernsohn, der auch heute in einem Bauernhaus wohnt. Er machte mit bei der Interessengemeinschaft für ein attraktives Dorfzentrum Affoltern. Überbauung ja, aber bitte in drei Teilen.

Wer heute vom Marktplatz die Strasse hochgeht, sieht drei Gebäude, dazwischen Rasen. Wie in einem Dorf. Am Ende ein Kiesplatz mit Sitzbänkli und Bäumen. Wie in einer Stadt.

Die Innere Grundstrasse in Affoltern mit der dreiteiligen Überbauung (rechts im Bild das Restaurant Roots): Hier wurde Daniel Sommer (EVP) politisiert. David Egger Auf der anderen Seite der Inneren Grundstrasse befindet sich ein kleiner Kiesplatz. David Egger

Sommer war nun politisiert. Man fragte ihn an. 2010 folgte die Wahl in die Rechnungsprüfungskommission Affoltern, dort blieb er bis 2016. Seit 2015 ist er Kantonsrat. «Mit dem Kochen kam der Appetit», sagt Sommer. Mit seiner jetzigen Regierungsratskandidatur ist es ähnlich: Er brauchte Bedenkzeit, bis er der EVP zusagte.

Auf seiner Scheune hat Sommer eine Photovoltaikanlage. Er will mehr erneuerbare Energie, mehr Velos, E-Fahrzeuge und ÖV und darum nicht überall Tempo 30, bessere Bedingungen für Lehrkräfte und dass der Kanton dem Säuliamt mehr Aufmerksamkeit schenkt.

Zurück zu den Wurzeln, zurück zum Schreinern

Er ist gelernter Schreiner. Dann wurde er Sozialpädagoge. Er arbeitete in einer Institution mit Kindern und Jugendlichen. Später wollte er ins Kader, doch es klappte nicht.

Darum gründete er 1998 seine eigene «Holzwerkstatt». Zuerst in der Scheune seines Bauernhauses, heute ist die Firma in Rifferswil eingemietet.

Daniel Sommer, hier in seiner «Holzwerkstatt» in Rifferswil. Severin Bigler

Auch Christine Sommer, früher Lehrerin, arbeitet im Betrieb. Das Paar hat zwei erwachsene Kinder. Es zog noch vor der Heirat zusammen. Ein Problem für ihre Freikirche, «das aber im Gespräch bereinigt werden konnte», wie Sommer sagt. Heute ist das Paar Mitglied der reformierten Kirche. «Einfach machen», ein Spruch von Sommer, zeigt sich auch privat.

In der Freizeit geht er in die Berge biken. Seine andere Leidenschaft ist der Fussball; im Training der Veteranen des FC Affoltern am Albis. Er ist Goalie, wie Yann Sommer.

Ob Daniel Sommer am 12. Februar gewählt wird? Er gilt als chancenlos. Genug zu tun hat er so oder so. Er präsidiert das Arbeitgeberkomitee gegen Lohndumping, ist Präsident von Zürich Erneuerbar, Vizepräsident der kantonalen IG ÖV, Vizepräsident des Vereins «Ja zum Spital Bezirk Affoltern» und Vorstandsmitglied von Casafair, der «Verband für umweltbewusste und faire Wohneigentümer*innen».

Weder links noch rechts zuhause

Kantonsräte, die mit Sommer in der Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt sitzen, mögen ihn als Menschen. «Wir haben ein ausgezeichnetes Verhältnis und einen sehr guten Austausch. Daniel Sommer ist sehr humorvoll, offen, ehrlich und gmögig. Auch haben seine Voten immer etwas Witz drin und er hört Gegenargumenten zu», sagt Ulrich Pfister (Egg, SVP). Auch David Galeuchet (Bülach, Grüne) empfindet Sommer als «sehr umgänglich».

«Aber politisch unterscheiden wir uns», fährt Pfister fort, «als EVP-Vertreter ist er oft das Zünglein an der Waage und sorgt vor allem bei Energiefragen für linksgrüne Mehrheitsentscheide in der Kommission.» Sommer sei aber nicht ganz linksgrün. «Er ist kein Fundi. Beim Thema Flughafen zum Beispiel ist er sehr bodenständig und sieht die Notwendigkeit der Pistenverlängerung. Zudem anerkennt er, dass es alle Verkehrsformen braucht. Und man spürt manchmal seine Herkunft, also dass er Bauernsohn ist.»

Galeuchet lobt Sommer dafür, dass dieser sich «geradlinig für erneuerbare Energie einsetzt und diesbezüglich auch innerhalb der EVP ein Treiber ist». Aber es gebe Themen, bei denen sich die Grünen mehr Unterstützung von Sommer erhoffen würden. Vor allem bei Tempo 30. «Auch bei Natur- und Artenschutz sowie Biodiversitätsfragen müsste er aus unserer Sicht noch progressiver werden, hier merkt man seinen bäuerlichen Hintergrund.»