Regierungsratswahlen Der Hüter der Kantonsfinanzen Ernst Stocker will den zweiten SVP-Regierungssitz halten Ernst Stocker (67) kandidiert für eine weitere Amtszeit im Zürcher Regierungsrat. Der SVP-Finanzdirektor will erneut Steuern senken. Matthias Scharrer 03.12.2022, 05.00 Uhr

Ernst Stocker, Zürcher SVP-Regierungsrat und Finanzdirektor. Severin Bigler

Der Entscheid sei ihm nicht leichtgefallen, teilte Ernst Stocker mit, als er im März bekanntgab, bei den Wahlen 2023 erneut als Regierungsrat anzutreten. Eigentlich wollte er sich ins Stöckli des Bauernhofs in Wädenswil zurückziehen, den der Meisterlandwirt seinem Sohn weitergegeben hat. Und der seit dem 16. Jahrhundert in Familienbesitz ist, wie Stocker auf seiner Website betont.

Doch die zuletzt bei Wahlen gebeutelte Zürcher SVP bat den heute 67-Jährigen, nochmals anzutreten. Was auch dem Eingeständnis gleichkam, dass es ihr an geeignetem Nachwuchs fehlte. Und wohinter auch die Sorge steckte, dass ohne Stocker die bürgerliche Mehrheit im Zürcher Regierungsrat verloren gehen könnte, wie er im Gespräch mit der «Limmattaler Zeitung» bestätigt. Dies wäre das Ende einer Ära.

Wahlen im Kanton Zürich Am 12. Februar 2023 sind Regierungsratswahlen im Kanton Zürich. Wir stellen die Kandidierenden vor. Hier: Ernst Stocker (SVP). Der 67-Jährige ist seit 2010 Regierungsrat. Zuerst führte er die Volkswirtschafts-, ab 2015 dann die Finanzdirektion. Stocker ist verheiratet, hat einen Sohn und eine Tochter und wohnt in Wädenswil. (mts)

Stocker gilt jedoch als ziemlich sicherer Wert. Seit 2010 gehört er dem Zürcher Regierungsrat an, seit 1987 sass er zuvor im Kantonsrat. Von 1998 bis 2010 war er Wädenswiler Stadtrat, davon die letzten vier Jahre Stadtpräsident. Die Wiederwahl in den Regierungsrat, wo er zunächst die Volkswirtschaftsdirektion, ab 2015 dann die Finanzdirektion führte, schaffte er jeweils mit dem drittbesten Resultat aller Kandidierenden. Inzwischen ist er auch Präsident der Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und -direktoren.

Bisher stets Überschüsse in dreistelliger Millionenhöhe

In den Turbulenzen der Coronakrise gab Stocker den standfesten Steuermann ab, der ein Härtefallprogramm nach dem anderen im Kantonsrat durchbrachte. Nicht zu vergessen: Seit der Wädenswiler Finanzdirektor ist, hat der Kanton Zürich stets Überschüsse in dreistelliger Millionenhöhe erwirtschaftet. 2021 war es ein Plus von 758 Millionen Franken.

Vor dem Hintergrund kräftig sprudelnder Steuereinnahmen setzte Stocker zuletzt mit der finanzpolitisch bürgerlichen Mehrheit im Kantonsrat die erste Steuerfusssenkung seit 18 Jahren durch. Wie sie sich auswirkt, bleibt abzuwarten. Die Staatsrechnung 2022 steht noch aus. Laut regierungsrätlichem Zwischenbericht von Ende September ist mit einem Plus von 271 Millionen Franken zu rechnen.

Doch fürs kommende Jahr sieht der aktuelle Budgetentwurf des Regierungsrats ein Defizit von 568 Millionen Franken vor. Und der Finanzplan für die darauffolgenden Jahre rechnet ebenfalls mit dreistelligen Millionendefiziten. Allerdings waren auch in früheren Jahren die Prognosen pessimistischer als die danach erreichten Jahresabschlüsse.

«Er begegnet allen auf Augenhöhe»

Den Steuersenkungskurs will Stocker jedenfalls wenn möglich bei der Unternehmenssteuer fortsetzen. Was mit ein Grund ist, warum Andreas Daurù, Co-Präsident der SP Kanton Zürich, ihn als «stramm bürgerlich» bezeichnet. Und anfügt:

«Er setzt sich ein für Steuersenkungen und ist da auch bereit, beim Staat zu sparen, was unsereins natürlich missfällt.»

Trotz inhaltlicher Differenzen charakterisiert der SP-Chef den SVP-Regierungsrat als «umgänglich und zugänglich.» Daurù weiter: «Er wirkt transparent, man weiss, woran man ist.»

Die Wädenswiler SVP-Kantonsrätin Christina Zurfluh Fraefel bescheinigt Stocker, als Politiker dossier-, fakten- und zahlensicher zu sein. Und als Mensch bodenständig, umgänglich, humorvoll und schlagfertig. «Er kommt zwar vom Wädenswiler Berg runter, schaut aber nie auf andere herab», so Zurfluh Fraefel. «Er begegnet allen auf Augenhöhe und ist nie um eine Antwort verlegen.»

Für Stocker ist klar: Er will bei einer Wiederwahl Finanzdirektor bleiben. Ein Direktionswechsel so kurz vor dem Ruhestand wäre auch merkwürdig. Denn in spätestens vier Jahren sei für ihn definitiv Schluss als Regierungsrat.

