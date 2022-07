Gefängnis Pöschwies Regensdorf: Gefängnismitarbeiter verhaftet

Regensdorf Gefängnismitarbeiter verhaftet Es wurden unerlaubte Waren ins Gefängnis Pöschwies in Regensdorf geschmuggelt. LiZ 12.07.2022, 11.25 Uhr

Im Gefängnis Pöschwies in Regensdorf wurden mehrere Personen verhaftet, darunter auch ein Mitarbeiter des Gefängnissses. Keystone

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Pöschwies in der Gemeinde Regensdorf hat nach Hinweisen auf Schmuggel von unerlaubten Waren in die JVA bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen unbekannt erstattet. Gestützt auf diese Strafanzeige hat die Kantonspolizei am Montag im Auftrag der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland in der JVA Pöschwies Durchsuchungen durchgeführt sowie mehrere Personen verhaftet, darunter auch einen Mitarbeiter der JVA Pöschwies, wie einer Mitteilung des Amts für Justizvollzug und Wiedereingliederung (JuWe) der kantonalen Direktion der Justiz und des Innern von Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) zu entnehmen ist.