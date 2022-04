Kanton Zürich sucht rassistische Kunst und wird fündig

Rassismus Kanton Zürich sucht rassistische Kunst und findet «Wassertragende Negerin» Bei der Suche nach rassistischen Kunstwerken in seinen Beständen ist der Kanton unter anderem auf eine «Wassertragende Negerin» gestossen. Eine systematische Aufarbeitung hält der Regierungsrat aber nicht für nötig. 07.04.2022, 13.57 Uhr

Das Alfred-Escher-Denkmal am Hauptbahnhof Zürich. Christian Beutler / KEYSTONE

Die «Wassertragende Negerin» des Zürcher Künstlers Hans Jörg Limbach «könnte als rassistische Darstellung gelten», heisst es in der am Donnerstag publizierten Antwort des Regierungsrats auf eine Anfrage von Kantonsrätin Sarah Akanji (SP, Winterthur). Die Problematik des in einem Depot gelagerten Werkes ergebe sich «nicht nur aus dem Bildmotiv, sondern auch aus der Titelgebung».