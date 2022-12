Urdorf Sprengstoff, Verkehrswege und Hausbau: Das beschäftigt die neue Ortschronistin in Urdorf

Stéphanie Prieto hat im Sommer die Nachfolge von Elisabeth Lüchinger angetreten. Die Historikerin will das Bildarchiv der Gemeinde überarbeiten und öffentlich zugänglich machen. Zudem erhofft sie sich neue Einsichten in die Dorfgeschichte. Der Umzug ins erste Eigenheim in Oberurdorf steht kurz bevor.