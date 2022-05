Zürcher SVP-Vorstand nominiert Ledergerber als neuen Präsidenten

Der Zürcher Kantonsrat Domenik Ledergerber ist vom Kantonalvorstand der Zürcher SVP am Mittwoch einstimmig als neuer Parteipräsident nominiert worden. Die Delegierten der Partei entscheiden über die Wahl des 34-jährigen Landwirts aus Herrliberg an ihrer ordentlichen Versammlung am 23. August.

27.05.2022, 09.16 Uhr