Pöschwies Erfolgreicher Widerstand: Gericht heisst Rekurs gegen neuen Gefängniszaun gut Der Kanton Zürich muss bei seinem Projekt für einen zusätzlichen Zaun um das Gefängnis Pöschwies über die Bücher: Das Baurekursgericht hat einen Rekurs von Anwohnern gutgeheissen. Matthias Scharrer 21.07.2021, 04.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der geplante zusätzliche Zaun im Wald um das Gefängnis Pöschwies würde das Naherholungsgebiet Pöschholz erheblich verkleinern. Matthias Scharrer

Darf ein über 17'000 Quadratmeter grosses Stück Naherholungsgebiet für einen zusätzlichen Zaun um das Gefängnis Pöschwies geopfert werden? Nicht einfach so, findet das Baurekursgericht des Kantons Zürich. Es hat einen Rekurs von Anwohnern aus Regensdorf gutgeheissen und entschieden, dass der Kanton als Bauherr über die Bücher muss. Konkret soll nun ein Gutachten klären, ob der bauliche Eingriff in das unter Schutz stehende Naherholungsgebiet zwischen Gefängnis und Katzensee zulässig ist.

Auch die vom Gemeinderat Regensdorf erteilte Baubewilligung hebt das Gericht auf. Die Kosten des Gerichtsverfahrens in Höhe von 6340 Franken muss der Kanton tragen. Zudem muss er den Rekurrenten eine Umtriebsentschädigung von 2000 Franken bezahlen, wie es im Urteil heisst, das dieser Zeitung vorliegt.

Der letzte Ausbruch geschah 2001

Der Kanton hatte einen zusätzlichen Zaun durch den Pöschholz-Wald geplant, um die Ausbruchssicherheit des grössten Gefängnisses der Schweiz zu erhöhen. Der letzte Ausbruch geschah im Jahr 2001.

Der 700 Meter lange und 2,5 bis 2,75 Meter hohe Zaun, der im Abstand von 40 bis 70 Metern zum bestehenden Zaun geplant ist, würde ein 17'700 Quadratmeter grosses Waldgebiet abtrennen. Unter anderem müsste ein Fitnessparcours umgeleitet und eine Feuerstelle verlegt werden. Zudem würde der Zaun auch für grössere Tiere ein unüberwindbares Hindernis darstellen. Das Gericht hält nun fest:

«Das erhebliche Ausmass der Zweckentfremdung des Waldbodens ist offenkundig.»

Vor diesem Hintergrund sei das Erteilen einer Bewilligung für eine nichtforstliche Kleinbaute offensichtlich verfehlt. Die Einschätzung der kantonalen Baudirektion, wonach es sich um ein vergleichsweise kleinräumiges Bauprojekt handle, das sich zudem nur am Rande eines im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler liegenden Gebiets befinde, bezeichnet das Gericht als «tatsachenwidrig». Eine sachliche Auseinandersetzung mit den Landschaftsschutzzielen sei zu Unrecht unterblieben und müsse nun nachgeholt werden.

Der Zwischenentscheid des Baurekursgerichts vom 15. Juli kann nun innert 30 Tagen beim Verwaltungsgericht angefochten werden, wobei noch die Gerichtsferien hinzukommen.

Anwohner sammelten über 1300 Unterschriften

Anwohner und Kritiker hatten den geplanten zusätzlichen Zaun zunächst mit einer Petition bekämpft, die innert weniger Tage über 700 Personen unterschrieben; nach einigen Wochen waren es bereits über 1300 Unterschriften. Gefängnisdirektor Andreas Nägeli betonte im Interview mit dieser Zeitung, der neue Zaun sei aus Sicherheitsgründen wichtig: «Wir brauchen eine grössere Distanz zur Gefängnismauer, damit wir keine unerkannten Annäherungen an die Justizvollzugsanstalt haben.»

Anwohner bezweifelten, dass der zusätzliche Zaun tatsächlich erheblich mehr Sicherheit brächte. Zudem argumentierten sie, es gehe nicht an, ein derart grosses Stück Naherholungsgebiet für einen Gefängniszaun zu opfern – und dies in einer Zeit, in der Regensdorf ohnehin durch Verdichtung schon viele Freiräume verliere.