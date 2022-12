Pflege Kanton Zürich ist für rasche Umsetzung der Pflegeinitiative Im November 2021 nahm das Schweizer Stimmvolk die Pflegeinitiative an. Letzte Woche folgte hierzu der Gesetzeserlass im Bundesparlament, wodurch die Kantone nun mit der Umsetzung beginnen können. 19.12.2022, 11.33 Uhr

Die Pflegeinitiative wurde im November 2021 vom Schweizer Stimmvolk angenommen – jetzt folgt die Umsetzung in den Kantonen. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Nachdem das Bundesparlament vergangene Woche ein Gesetz zur Umsetzung der Pflegeinitiative erlassen hat, geht es nun an die Umsetzung in den Kantonen. Der Kanton Zürich hat laut der Gesundheitsdirektion bereits einige Vorbereitungen dazu getroffen.

Der Kanton Zürich hat bereits im August 2021 – also noch vor der Abstimmung über die Pflegeinitiative im November 2021 – eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit einer Ausbildungsoffensive in der Pflege befasst, wie die Gesundheitsdirektion am Montag mitteilte.

Der Kanton ist bereit

Nach Annahme der Initiative sei zudem rasch mit den Vorbereitungen für ihre Umsetzung begonnen worden. Deshalb sei der Kanton bereit, für die von Bundesrat und Parlament beschlossene Umsetzung der Pflegeinitiative in zwei Schritten. An erster Stelle steht eine Ausbildungsoffensive, die bis Sommer 2024 umgesetzt werden soll.

Die Gesundheitsdirektion verweist unter anderem auf die bestehende Ausbildungsverpflichtung für Listenspitäler, die Finanzierung eines Wiedereinsteigerprogramms und eine Verbesserung der Anstellungsbedingungen in den kantonalen Spitälern. (sda)