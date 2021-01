Das VIP-Zelt auf der Pferderennbahn Dielsdorf hielt den Schneemassen nicht mehr stand und muss abgebrochen werden. Werner Bucher

Dielsdorf Das VIP-Zelt der Pferderennbahn brach unter der Last von Eis und Schnee zusammen Auf der Pferderennbahn Dielsdorf soll nun anstelle des weissen Pagodenzeltes ein ganzjahrestauglicher Pavillon aus Holz gebaut werden. Werner Bucher 30.01.2021, 05.00 Uhr

Unter der Last von Eis und Schnee ist das exklusive VIP-Zelt auf der Pferderennbahn in Dielsdorf so stark beschädigt worden, dass es nun abgebrochen wird. Durch die pagodengegebene Dachstruktur war es nicht möglich, die Schneemenge rechtzeitig zu entfernen. Gebaut wurde es vor rund 20 Jahren, nachdem eine Delegation des Rennvereins Zürich in Dubai war und dort die Pagodenzelte mit fester Kunststoffbedeckung entdeckte.

Mit der finanziellen Unterstützung von vier Vorstandsmitgliedern wurde von einer Schweizer Zeltfirma eine Kopie davon in Dielsdorf erstellt. Das VIP-Zelt war für die Sponsoren und gut betuchte Besucher gedacht, die mit ihren Tickets von bis zu 350 Franken auch einen Deckungsbeitrag zur Durchführung der Rennen leisteten. Geboten wurde ihnen an den runden, weiss gedeckten Achtertischen exklusive Küche von Gamma-Catering, Champagner, feine Weine und Schlemmer-Desserts. Viel Ambiance, Wettmöglichkeiten im Zelt und ein direkter Blick von der Terrasse auf die Einlaufgerade der grünen Rennbahn ermöglichten den VIPs, das Renngeschehen nahe zu verfolgen. Hochzeiten, Geburtstage, Firmenanlässe und Feste aller Art mit bis zu 400 Personen konnten im speziellen Zelt gefeiert werden. Allerdings nur während der Rennsaison bis in die warmen Herbsttage hinein.

Der Rennverein plant, einen Ersatzbau zu erstellen

Das sanierungsreife Zelt verfügte über keine Heizung und musste an einigen Anlässen mit speziellen, teils lauten Anlagen erwärmt werden. Deshalb befasste sich Toni Kräuliger, Präsident des Rennvereins Zürich und Verwaltungsratspräsident der Horse Park AG, als Besitzer der Rennbahn schon im vergangenen Jahr mit dem Ersatzbau für das bestehende VIP-Zelt, der ganzjährig benutzbar sein könnte.

In Planung ist eine Holzständerkonstruktion mit grossen Fensterflächen zur Rennbahn hin im Ausmass von rund 40 mal 25 mal 11 Metern, die sich gut in die neuen, bestehenden Gebäudekomplexe einfügt. Das Flachdach soll extensiv begrünt werden. Im lichtdurchfluteten Saal finden 30 Achtertische, Buffet, Garderobe sowie eine kleine Bühne und die definierten Räumlichkeiten für den Caterer Platz.

Bauherr Kräuliger rechnet für den Ersatzbau mit Kosten von bis zu einer Million Franken, weil auch der Boden neu gemacht werden muss. Der Zeitplan für den Bau des VIP-Pavillons ist nun durch den vorzeitigen Rückbau noch offen. Fest steht schon der 9. April als erster von vier Zürcher Renntagen auf im Dielsdorfer Pferdesportzentrum.