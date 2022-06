Petition Faber, Vollenweider und Filmmusiker wollen SRF-Radiostudio für Musikproduktionen retten Das alte SRF-Radiostudio in Zürich Oerlikon soll zum Schulhaus werden. Mit einer Petition versuchen Grössen aus der Musikszene nun, das Studio als Ort für Musikproduktionen zu retten – parallel zum geplanten Schulbetrieb. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

In den beiden Radiostudio-Konzertsälen fanden und finden Aufnahmen namhafter Musikerinnen und Musiker statt. zvg

Die Tage des alten SRF-Radiostudios in Zürich Oerlikon nahe beim Bucheggplatz sind gezählt: Die Radioleute ziehen aus und senden ab August aus der Zentrale am Leutschenbach. Das Schweizer Radio SRF senkt damit seine Kosten. Und die Stadt Zürich will Schulraum gewinnen: Mit 83 Prozent Ja-Stimmen hiess das Stimmvolk im Mai einen Kredit in Höhe von 82 Millionen Franken für den Umbau des Radiostudios zum Sekundarschulhaus Brunnenhof gut; ein Teil des denkmalgeschützten Gebäudekomplexes soll gemäss den Plänen der Stadt künftig zudem der Musikschule Konservatorium Zürich (MKZ) dienen. Dazu zählen auch die beiden konzertsaalgrossen Studios 1 und 2 sowie daran angrenzende kleinere Studios und Regieräume.

Das Forum Filmmusik, unterstützt von namhaften Musikerinnen und Musikern, kämpft nun mit einer Petition dafür, die Studios entsprechend ihrer ursprünglichen Funktion zu erhalten. Sie seien ein «Monument von regionaler und nationaler Bedeutung», heisst es auf der Website zur Petition. Eine neu zu gründende Genossenschaft solle dort einen modernen Studio- und Eventbetrieb aufziehen – parallel zum von der Stadt im angrenzenden Radiostudio-Hochhaus geplanten Schulbetrieb und zu den Aktivitäten der MKZ.

Am Dienstag reichte das Forum Filmmusik die inzwischen von über 1500 Personen unterschriebene Petition beim Zürcher Stadtrat ein. In der Folge kam es zu einem Gespräch mit dem zuständigen Stadtrat und früheren Fernsehmann Filippo Leutenegger (FDP) sowie mit MKZ-Direktor Erich Zumstein. Seitens des Forums Filmmusik war André Bellmont dabei, der an der Zürcher Hochschule der Künste Komposition für Film, Theater und Medien unterrichtet und unter anderem den Soundtrack zum Film «Zwingli» dirigierte.

Es gehe auch um immateriellen Denkmalschutz

Stadtrat Filippo Leutenegger. Valentin Hehli / LTA

Stadtrat Leutenegger habe zu verstehen gegeben, dass er am vom Volk gutgeheissenen Konzept festhalten wolle, sagt Bellmont. Er betont, das Engagement des Forums Filmmusik diene auch dem immateriellen Denkmalschutz. Und: «Ich mache das nicht für mich, sondern für meine Studierenden.» Schliesslich sei er mit 59 Jahren schon relativ nah am Pensionsalter.

Filmmusiker André Bellmont. zvg

Die 1933 erbauten Radiostudios sind laut Bellmont aufgrund ihrer Grösse und akustischen Qualität in der Schweiz einzigartig. Gerade wer aufwendige Filmmusik mache, sei auf solche Säle mit der nötigen technischen Ausrüstung und kompetentem Personal vor Ort angewiesen.

Ausserdem liessen sich die Studios besser auslasten, wenn sie auch künftig für professionelle Musikaufnahmen genutzt würden. In manchen Projekten arbeite man dabei häufig rund um die Uhr. Und: Die Schülerinnen und Schülerinnen der MKZ könnten durch die Nähe zu professionellen Studioproduktionen ebenfalls profitieren.

Prominente Unterstützung

«Wir versuchen, als Ergänzung zur Genossenschaft auch eine Stiftung zu gründen. Es sieht sehr gut aus», sagt Bellmont. Die Stiftung wäre dafür zuständig, das nötige Geld für den Studiobetrieb zu beschaffen – zum einen mit Kulturfördermitteln der öffentlichen Hand, zum andern mit privaten Mitteln. Die noch zu gründende Genossenschaft, die sich unter dem Arbeitstitel Zurich Radio City Hall bereits formiert hat, würde dann die Studios mieten und betreiben.

Unterstützung erhält sie auf ihrer Website von Leuten wie dem Rockmusiker Faber, dem Harfenisten Andreas Vollenweider, Bandleader Pepe Lienhard und Tonhalle-Intendantin Ilona Schmiel.

«Es wäre wirklich traurig und unnötig, wenn dieses geschichtsträchtige Studio mit seiner viel gerühmten Soundqualität verschwinden würde»,

Faber (bürgerlich Julian Pollina). Sandra Ardizzone

lässt sich Pepe Lienhard zitieren. Und der Musiker Julian Pollina, der sich hinter dem Künstlernamen Faber verbirgt, meint: «Wenn sich in Zürich schon so eine wertvolle Möglichkeit anbietet, einen einzigartigen Aufnahmesaal und seltene Studioräumlichkeiten zu etablieren, ist das nicht nur eine riesige Chance für die ganze Schweizer Musikszene, quer durch alle Sparten, sondern auch längst überfällig.»

Ilona Schmiel, Intendantin Tonhalle. Severin Bigler

Tonhalle-Intendantin Schmiel fügt an: «Wenn hier geschickt eine neue Struktur geschaffen werden kann, von der sehr viel mehr Menschen aller Alters- und Interessensgruppen künftig profitieren werden, so unterstützen wir das als Kulturinstitution.»

Der Baubeginn ist im November geplant

Wie sich der Stadtrat zu den Forderungen der Petition verhält, bleibt abzuwarten. Er wolle der offiziellen Petitionsantwort nicht vorgreifen, sagte Leuteneggers Mediensprecher auf Anfrage.

CD-Aufnahmen im Radiostudio Zürich: So klingt's, so siehts aus. Youtube

Die Frist für eine Petitionsantwort beträgt sechs Monate. Gemäss den Plänen des Stadtrats ist der Baubeginn zum Umbau des Radiostudios in Schulräume für kommenden November vorgesehen.

Der Flachbau des Radiostudios in Zürich Oerlikon wurde 1933 erbaut. zvg

