Plötzlich reformiert: Wie ich mein Leben lang glaubte, konfessionslos zu sein Mit der ersten Steuerrechnung kam die Ernüchterung. Die Geschichte einer besonderen Familientradition. Sven Hoti 23.08.2022, 16.00 Uhr

Nun muss ich doch noch dem Zwingli huldigen. Themenbild: Ennio Leanza / Keystone

Während meiner Schulzeit war für mich immer eines klar: Ich bin konfessionslos, die anderen entweder evangelisch-reformiert oder römisch-katholisch. Ich wurde nie getauft, genauso wenig meine Eltern. Während meine Kollegen den Religionsunterricht besuchten, spielte ich auf dem Pausenhof. Eine Freizeit, um die mich meine Kumpanen beneideten.

Nun erhielt ich vor wenigen Wochen meine erste Steuerrechnung. Da stach mir ein Eintrag besonders ins Auge: Reformierte Kirchensteuer: 51.90 Franken. Das muss ein Fehler sein, dachte ich mir. Anruf beim Zürcher Steueramt. Dort bin ich tatsächlich als Reformierter aufgelistet. «Diese Information stammt vom Churer Einwohnermeldeamt», sagte mir der Herr am Telefon.

Zur Erklärung: Ich bin seit 2021 offiziell in Zürich angemeldet, zuvor in Chur. Haben also die Bündner den Fehler gemacht? «Hier steht: evangelisch-reformiert», sagte mir auch der Herr von den Churer Einwohnerdiensten. Der Eintrag datiere vom Tag meiner Geburt. Der Churer gibt sich etwas überrascht, als ich ihm von meiner Schulzeit erzähle: «Sie haben nie den Religionsunterricht besucht?»

Des Rätsels Lösung: Meine Grosseltern mütterlicherseits waren noch getaufte Reformierte. Als meine Mutter auf die Welt kam, gaben sie den Behörden als ihre Religionszugehörigkeit evangelisch-reformiert an – jedoch ohne Taufe. Und sie wiederum hat dies dann ebenfalls ohne Taufe mir «weitervererbt». Kurzum: Eine etwas eigenartige Familientradition, von der ich erst dank den Steuern erfuhr.

