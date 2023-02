Parteiwechsel Isabel Garcias Übertritt von der GLP zur FDP kippt die Mehrheit der Klima-Allianz Keine zwei Wochen nach ihrer Wiederwahl als Kantonsrätin wechselt Isabel Garcia von der GLP zur FDP. Die Klima-Allianz verliert dadurch ihre Mehrheit. André Bissegger und Matthias Scharrer 23.02.2023, 16.41 Uhr

Isabel Garcia: Vor der Wahl GLP-, nach der Wahl FDP-Kantonsrätin. zvg

Überraschender Wechsel kurz nach den Wahlen: Knapp zwei Wochen nach ihrer Wiederwahl als Kantonsrätin verlässt Isabel Garcia die Zürcher GLP und wechselt zur FDP. Dies gaben die Stadtzürcher Freisinnigen am Donnerstag bekannt – auch sehr zur Freude von FDP-Schweiz-Präsident Thierry Burkart: «Willkommen Isabel Garcia», schrieb er auf Twitter.

Mit Garcias Wechsel verliert die Klima-Allianz aus SP, Grünen, GLP, EVP und AL im Kantonsrat ihre hauchdünne Mehrheit. Was sind die Gründe? «Man hat sich auseinandergelebt. Insbesondere die finanz- und wirtschaftspolitische Ausrichtung entsprach in letzter Zeit nicht mehr in ausreichendem Mass meinen diesbezüglichen Werten», wird Garcia in der FDP-Mitteilung zitiert.

Sie sitzt seit 2010 im Stadtzürcher Gemeinderat und war von 2014 bis 2021 Präsidentin der dortigen GLP-Fraktion. Seit 2021 ist sie Kantonsrätin.

Pattsituation im Kantonsrat

Aufgrund ihres Wechsels zählt die FDP-Fraktion im 180-köpfigen Kantonsrat neu 30 Mitglieder; im Stadtzürcher Gemeinderat wird sie mit 23 von insgesamt 125 Mitgliedern vertreten sein. Die GLP kommt im Kantonsparlament noch auf 23 Sitze, im Stadtparlament sind es 16.

Während sich im Zürcher Gemeinderat an den Mehrheitsverhältnissen nicht viel ändert, dürften die Konsequenzen im Kantonsrat erheblich sein. Die Klima-Allianz aus SP, Grünen, AL, GLP und EVP vereinte nach der Wahl vom 12. Februar mit 91 der 180 Sitze weiterhin eine knappe Mehrheit auf sich. In den letzten vier Jahren konnte sie sich in Umweltfragen konsequent durchsetzen – wobei die FDP oft zusammen mit SVP, EDU und Mitte dagegen hielt.

Nun besteht eine Pattsituation, die sich gar in eine hauchdünne Mehrheit für die bürgerliche Ratsseite wandeln könnte. Denn derzeit ist eine SP-Politikerin Vizepräsidentin und übernimmt wohl im neuen Amtsjahr das Kantonsratspräsidium. Dann würde sie nur noch bei Stichentscheiden abstimmen – und die Klima-Allianz verlöre eine weitere Stimme. Somit hätte sie im Kantonsrat nur noch 89 von 180 Stimmen.

GLP auf dem falschen Fuss erwischt

Die kantonale GLP hat mit einer kurzen Mitteilung auf den Wechsel reagiert. «Die Grünliberalen nehmen überrascht und mit Bedauern zur Kenntnis, dass Isabel Garcia die Partei verlässt», schreibt die Partei. Dies sei ein persönlicher Entscheid, den es zu respektieren gelte. Sie würden nun mit Garcia das Gespräch suchen. Gleichzeitig bedankt sich die GLP bei Garcia für ihren «langjährigen Einsatz für die Partei und Fraktion».

Auf wenig Verständnis stösst der Wechsel bei der Zürcher SP-Nationalrätin Min Li Marti: «Dass man sich auseinandergelebt hat, hätte einem ja noch vor den Wahlen in den Sinn kommen können», schrieb Marti auf Twitter. Sie sei mit Garcia im Gemeinderat gewesen und habe sie sehr geschätzt. «Sie war damals eher am linken Flügel der GLP. Offenbar hat sie sich in den letzten Jahren in eine andere Richtung entwickelt», so Marti. Das könne passieren, «aber dann soll man die Konsequenzen ziehen».

Dass Garcias Parteiwechsel so kurz nach den Kantonsratswahlen erfolgt, sorgte auch ausserhalb von Politiker-Kreisen für Kritik: «Leute wie Sie untergraben das Vertrauen der Menschen in die Politik!», schrieb ein User auf Facebook.

«Meine Positionen sind bekannt»

Gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA entgegnete Garcia, für einen solchen Übertritt gebe es keinen guten Zeitpunkt. Und fügte an: «Meine Positionen sind bekannt, man hat mich so gewählt.»

Sie relativierte die Bedeutung ihres Wechsels im Kantonsrat: «Die Stimmenverhältnisse sind so knapp, dass mein Übertritt keinen Einfluss hat.» Es gebe ja immer auch irgendwelche abwesende Politikerinnen und Politiker.