Parteien Kantonsrat Hans-Peter Amrein tritt aus Zürcher SVP aus Der Küsnachter Kantonsrat Hans-Peter Amrein verlässt die Zürcher SVP. Grund dafür ist sein Ärger über die Parteileitung. Ob er bei den Wahlen 2023 noch einmal antritt, ist offen. 16.05.2022, 09.26 Uhr

Nach der SVP-Fraktion tritt Hans-Peter Amrein nun auch aus der Kantonalpartei aus. Ela Çelik

Sein Austritt aus der SVP des Kantons Zürich sei per sofort, teilte er am Sonntagabend auf Facebook mit. Die laufende Legislatur im Kantonsrat will er noch zu Ende führen. Ob und mit was für einer Liste er allenfalls für die Kantonsratswahlen vom Februar 2023 antritt, will er bis September entscheiden.