Zürcher Ratsprovisorien kosten 3,1 Mio. Franken

Der Zürcher Kantonsrat und der Stadtzürcher Gemeinderat tagen im Exil: Derzeit in der Messehalle 9 in Zürich-Oerlikon, bald in der Bullingerkirche in Zürich-Hard. Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat im Zusammenhang mit diesen Provisorien nun einmalige Ausgaben von rund 3,1 Millionen Franken.

28.09.2022, 14.24 Uhr