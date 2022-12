Parlament Zürcher Gemeinderat spricht Geld für Phänomena in Dietikon Nachdem der Stadtrat den Wissenschaftsanlass nicht in Zürich haben wollte, entschied er am Mittwoch mit einer grossen Mehrheit, die Durchführung in Dietikon finanziell zu unterstützen. 22.12.2022, 09.15 Uhr

Die Phänomena soll im Jahr 2024 während sechs Monaten gut eine Million Besucherinnen und Besucher anziehen (Visualisierung). zvg/Yves Weinand Architectes

Die Stadt Zürich wird sich an der Phänomena in Dietikon finanziell beteiligen. Der Gemeinderat hat am Mittwoch 2,5 Millionen Franken für den Wissenschaftsanlass im Jahr 2024 bewilligt, davon eine halbe Million als Defizitgarantie.

Das Parlament genehmigte das Geld mit 93 zu 19 Stimmen. Dagegen war die SVP. Sie fand, die finanzielle Lage der Stadt lasse es nicht zu, Events in anderen Gemeinden zu finanzieren. Wie so oft konnte sich die SVP im links-grünen Parlament aber nicht durchsetzen.

Auch Kanton und Bund werden sich voraussichtlich an der Phänomena beteiligen. Der Anlass will Wissen vermitteln und insbesondere Kinder und Jugendliche für wissenschaftliche Themen begeistern. Die Veranstalter erwarten über eine Million Besucherinnen und Besuchern aus der ganzen Schweiz.

Zürcher Stadtrat wollte die Phänomena nicht

Bereits im Jahr 1984 fand eine erste Phänomena statt, damals noch in der Stadt Zürich. Die Veranstalter wollten eigentlich auch die Neuauflage wieder in Zürich durchführen. Der Stadtrat war jedoch dagegen, weil das Konzept «nicht mehr zeitgemäss» sei. Dieses stamme noch in wesentlichen Punkten aus den 1980er-Jahren.

Der Stadtrat sah auch die Besucherströme als Problem, weil die Ausstellung während sechs Monaten laufen wird. (sda)