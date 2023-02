Kantonsrat will auch die Strassen-Rabatten zum Lebensraum machen

Kantonsrat will auch die Strassenrabatten zum Lebensraum machen

In den Zürcher Strassengräben soll es künftig spriessen und gedeihen: Der Kantonsrat hat am Montag ein Postulat an den Regierungsrat überwiesen. Es fordert mehr Artenvielfalt entlang von Strassen, Lärmschutzwänden und Velowegen.