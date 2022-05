Parlament Der Grüne Matthias Probst präsidiert das Stadtzürcher Parlament Matthias Probst ist für ein Jahr der höchste Stadtzürcher: Der 39-Jährige, der seit 16 Jahren für die Grünen im Stadtparlament politisiert, ist am späten Mittwochnachmittag zum Gemeinderatspräsidenten gewählt worden. 04.05.2022, 17.54 Uhr

Matthias Probst (Grüne) ist neuer Gemeinderatspräsident der Stadt Zürich. Matthias Scharrer (Zürich, 15. November 2017)

Das Parlament sei kein Kasperlitheater, hielt Probst in seiner Antrittsrede fest. «Es ist ein wesentlicher Baustein der Demokratie.» Das Stadtparlament soll der Öffentlichkeit zeigen, wie Demokratie funktioniere.

Es brauche dazu keinen Anzug mit Krawatte, es brauche kein Grundstudium in Jura und es brauche keine aufgeblasenen Wortdebatten, sagte Probst.

«Es braucht die Überzeugung, dass es wichtig ist, was wir hier machen.»

Zur 1. Vizepräsidentin wählte der Gemeinderat an seiner konstituierenden Sitzung Sofia Karakostas (SP). Als 2. Vizepräsident wird Guy Krayenbühl (GLP) amten.

Hauchdünne links-grüne Mehrheit

Wie in den vergangenen vier Jahren verfügen SP, Grüne und AL auch in der neuen Amtsperiode 2022-2026 über die Mehrheit im Stadtparlament. Nach dem Verlust von gemeinsam insgesamt sechs Sitzen sind sie nun aber auf die Anwesenheit all ihrer gewählten Gemeinderätinnen und Gemeinderäte angewiesen - sie haben 63 der 125 Sitze inne.

Die SP bleibt nach dem Wahlgang vom 13. Februar wählerstärkste Partei und stellt 37 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte (-6). Die FDP hat 22 Sitze (+1), Grüne 18 (+2), GLP 17 (+3), SVP 14 (-3), AL 8 (-2), Mitte 6 (+6) und EVP 3 (-1).