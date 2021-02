Papierlose Steuererklärung Noch nicht perfekt, aber rege genutzt: Die neue Online-Steuererklärung freut und frustriert Die Steuererklärung kann seit diesem Jahr im Kanton Zürich komplett online ausgefüllt und abgeschickt werden. Doch der Start verlief nicht wie gewünscht. Trotz Schwierigkeiten gab es aber auch Lob für das Steueramt. Heinz Zürcher 10.02.2021, 18.45 Uhr

Bisher musste die online ausgefüllte Steuererklärung jeweils ausgedruckt und unterschrieben werden. Neu geht alles online – sofern das System funktioniert. Keystone/Christian Beutler

Oliver Maurer hat sich gefreut, seine Steuererklärung endlich online ausfüllen und papierlos abschicken zu können. Seit diesem Jahr geht das im Kanton Zürich. Wer bisher die Steuererklärung online ausgefüllt hat, musste sie danach ausdrucken, unterschreiben und per Post einreichen.

Maurer, der in Wirklichkeit anders heisst und anonym bleiben will, hatte beruflich lange mit Gemeindefinanzen zu tun. Nun will er vom neuen kantonalen Online-Tool Gebrauch machen und seine Steuerdaten möglichst schnell eingeben. Doch seine Vorfreude weicht bald Frust.

Die Personalien sind nicht allesamt übernommen worden. Und nachdem er mehrere Dokumente hochgeladen hat und ein weiteres hinzufügt, werden die vorherigen plötzlich gelöscht. Auch findet er den Button zur Erfassung seines Bankkontos nur über Umwege.

Keine Hilfe von der Hotline

Oliver Maurer ruft die Hotline an. «Sie sind nicht der Erste, der frustriert ist und anruft», sagt ihm dort ein nicht minder frustrierter Mitarbeiter. Weiterhelfen kann er Maurer nicht. Nach langem Pröbeln geben die beiden auf.

Was ist los mit der neuen Online-Steuererklärung?

Tatsächlich läuft noch nicht alles rund. Gemäss Roger Keller, Leiter Kommunikation bei der kantonalen Finanzdirektion, hätten die meisten Fragen den Zugangscode betroffen. Einige Steuerpflichtige hatten diesen nicht in ihren Unterlagen gefunden oder noch gar nicht von ihrer Gemeinde erhalten. Auch das Hochladen der Dokumente habe nicht immer bei allen befriedigend funktioniert.

Systemabsturz am Wochenende

Ärgerlich für die Nutzer sei, dass es am vergangenen Wochenende zu vorübergehenden Systemüberlastungen gekommen sei. «Grund war eine extrem hohe Datenmenge bei den Upload-Dokumenten. Wir mussten das System zweimal neu starten.»

Die Kapazitäten der Server sowie die Systemgrenze seien seither erweitert worden. Ausserdem beobachte man laufend das Datenaufkommen, um schnell auf weitere Spitzen reagieren zu können. Das Steueramt sei permanent daran, die Mängel im System auszumerzen. Mehrere Probleme seien inzwischen behoben.

Es treffe zu, dass nicht automatisch alle Vorjahresdaten übernommen werden könnten, sagt Keller: Dies jedoch nicht aus technischen, sondern aus datenrechtlichen Gründen.

Das Steueramt habe aber auch viele Komplimente erhalten. «Obwohl Fanpost bei einem Steueramt naturgemäss nicht an der Tagesordnung ist», sagt Keller und zitiert einen Nutzer, der die Steuererklärung in Rekordzeit erledigt habe und in einer Mail sogar schreibt: «Ich muss sagen, so viel Spass hat mir eine Steuererklärung noch nie bereitet.»



20 Prozent mehr als im Vorjahr

Das Interesse an der papierlosen Online-Steuererklärung sei gross. Bis am Dienstagvormittag waren bereits 40‘200 Online-Steuererklärungen entweder in Bearbeitung oder eingereicht, davon rund 28‘000 mit der neuen Online-Lösung. 12’200 Steuererklärungen wurden nach dem alten Online-Prinzip ausgefüllt.

Somit wurden bisher insgesamt 20 Prozent mehr Online-Steuererklärungen eingereicht als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. «Wir sind sehr zufrieden», sagt Keller. «Und wir rechnen damit, dass die Zahl noch stark steigen wird, vor allem gegen Ende der Eingabefrist Ende März.»