Paket-Lieferungen Mit der Salü-Box probt Zürich für die Revolution im Güterverkehr Der Online-Handel lässt die Zahl der Paket-Lieferungen explodieren. Nun testet die Stadt Zürich mit der Salü-Box ein neues Verteilsystem. Es soll unnötige Lieferwagen-Fahrten verhindern, den sozialen Austausch und das lokale Gewerbe stärken. Matthias Scharrer 27.10.2022, 16.51 Uhr

Das Pilotprojekt Salü-Box der Stadt Zürich nimmt seinen Betrieb auf: ein Velokurier gibt ein Päckchen in die Box. Alex Spichale

Eine schweizweite Revolution des Güterverkehrs bahnt sich derzeit mit dem Megaprojekt Cargo Sous Terrain (CST) an: Statt dass unzählige Lieferwagen Strassen verstopfen, sollen Güter künftig durch ein Tunnelsystem zwischen Genf und St. Gallen, Basel und Luzern sowie Bern und Thun unterirdisch auf unbemannten Fahrzeugen rollen. Am Ende kämen sie über regionale Verteilzentren zu den Kunden.

Um auch die Feinverteilung auf der letzten Meile möglichst effizient und umweltfreundlich zu gestalten, hat die Stadt Zürich nun zusammen mit CST ein Pilotprojekt gestartet. Es nennt sich Salü-Box. Seit Donnerstag ist es an drei Standorten in der Stadt in Betrieb: Bei den Siedlungen Lochergut und Hornbach sowie an der Tramstation Bucheggplatz. Als vierter Standort soll noch die Tramstation Luegisland hinzukommen.

Wie funktioniert die Salü-Box?

Man könnte die Salü-Box auch als Ansammlung smarter Milchkästchen oder Schliessfächer bezeichnen: Wer sich unter salubox.ch angemeldet hat, kann hier Güter abliefern und abholen – zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Anna Schindler, Direktorin Stadtentwicklung Zürich. Alex Spichale

Die Salü-Box stehe grundsätzlich allen Lieferdiensten, Anwohnerinnen und Anwohnern, aber auch sonst Leuten aus der Umgebung zur Verfügung, sagte Anna Schindler, Direktorin von Stadtentwicklung Zürich, an einer Medienorientierung beim Lochergut. Auch Nachbarn können via Salü-Box Dinge untereinander austauschen, ebenso können Quartierläden bestellte Waren abliefern. Ein Grossteil der Waren komme in der Pilotphase per Velokurier, hiess es weiter an der Medienorientierung.

Die Testphase dauert 18 Monate. Das Pilotprojekt kostet 650'000 Franken. Davon übernimmt die Stadt Zürich 450'000 und die von diversen Schweizer Firmen aus Detailhandel, Logistik und weiteren Branchen getragene CST 200'000 Franken.

Wissenschaftlich begleitet

Die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) begleitet das Projekt und wertet es mittels Befragungen der Beteiligten aus. Sollten sich die Salü-Boxen bewähren, könnten sie laut Schindler dereinst vielerorts in der Stadt zum Einsatz kommen – und auch in anderen Schweizer Ortschaften, die mit CST erschlossen würden, wie CST-Verwaltungsrat Daniel Wiener auf Anfrage anfügte.

Daniel Wiener, Verwaltungsrat Cargo Sous Terrain AG. Alex Spichale

Zum einen versprechen sich die Verantwortlichen von den Salü-Boxen Verkehrsreduktionen. «Der Lieferverkehr hat in der Stadt Zürich in den letzten zehn Jahren um 40 Prozent zugenommen», sagte Stadtentwicklungs-Direktorin Schindler. Täglich würden in Zürich gegen 35'000 Päckchen ausgeliefert. Tendenz steigend, wegen Bevölkerungswachstum und zunehmendem Online-Handel.

Zum anderen lasse sich auch die Sicherheit mit den Salü-Boxen erhöhen. Heute komme es immer wieder vor, dass Päckchen, die vor der Haustüre oder im Milchkästchen deponiert würden, verschwänden. Dieses Risiko wird mit den Salü-Boxen praktisch ausgeschlossen. Schliesslich müssen sich die Benützerinnen und Benützer registrieren. Und: Für jede einzelne Lieferung bekommt man via Handy einen Code, sodass jeweils nur das Fach aufgeht, das einen etwas angeht.

Mehr soziale Vernetzung erhofft

Schindler erhofft sich zudem, dass die soziale Vernetzung in den Zentren durch die Salü-Boxen und die damit verbundene Möglichkeit des Teilens von Gütern steige. Die Verkehrsbetriebe Zürich wollen mit dem Projekt ausserdem herausfinden, welche Erwartungen die Leute an die Tramstation der Zukunft haben, wie es weiter an der Medienorientierung hiess.

Der Hauptnutzen für die Anwohnerinnen und Anwohner läge aber darin, dass die gelben Zettelchen an der Tür, auf denen steht, dass man leider eine Paketlieferung verpasst habe, der Vergangenheit angehören.

Cargo Sous Terrain: Pläne für Tunnel Zürich-Härkingen konkretisieren sich Das von zahlreichen Schweizer Firmen getragene Megaprojekt Cargo Sous Terrain (CST) wird konkreter, wie CST-Verwaltungsrat Daniel Wiener an der Medienkonferenz zum Stadtzürcher Projekt Salü-Box sagte. Derzeit stehe die Planung des ersten Tunnels für den unbemannten Güterverkehr zwischen Härkingen und Zürich sowie Zürich-Flughafen im Vordergrund. Vorgesehen seien dabei Verteilzentren – sogenannte Hubs – entlang der Strecke in Suhr, Hunzenschwil/Schafisheim, ein Verteilzentrum Limmatstadt im Raum Spreitenbach/Urdorf sowie drei Verteilzentren in Zürich. Der aktuelle Zeitplan sehe die Eingabe eines Baugesuchs bis 2024 und eine Eröffnung des Tunnels im Jahr 2032 vor. Zuvor seien aber noch Richtplan-Anpassungen in den Kantonen Zürich, Aargau und Solothurn nötig. Auf Bundesebene ist mit dem per 1. August 2022 in Kraft getretenen Bundesgesetz über den unterirdischen Gütertransport eine Gesetzesgrundlage vorhanden. Gestützt darauf könne der Bund einen Sachplan erarbeiten, der die Rahmenbedingungen vorgibt. (mts)