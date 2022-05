Organspenden Zürcher Unispital hat erstmals Leber nach dreitägiger Behandlung in Maschine erfolgreich transplantiert Das Universitätsspital Zürich meldet eine Weltpremiere: Erstmals hat es eine Spenderleber drei Tage lang in einer Maschine verbessert und anschliessend transplantiert. Der Patient sei nach einem Jahr wohlauf. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 31.05.2022, 17.00 Uhr

Die Spenderleber wird an die Perfusionsmaschine angeschlossen. zvg/USZ

Jedes Jahr sterben in der Schweiz Menschen, weil eine geeignete Organspende nicht schnell genug verfügbar ist. Laut der Stiftung Swisstransplant gab es allein letztes Jahr deswegen 72 Tote. «Die meisten Todesfälle auf der Organwarteliste betreffen Patienten, die auf eine Leber warten», sagt Swisstransplant-Direktor Franz Immer.

Solche tragischen Fälle könnten in Zukunft seltener werden. Und zwar nicht nur wegen des kürzlich vom Stimmvolk angenommenen neuen Transplantationsgesetzes. Sondern auch aufgrund des medizinischen Fortschritts: Das Universitätsspital Zürich (USZ) hat erstmals eine ursprünglich geschädigte Spenderleber erfolgreich transplantiert, die in einer Maschine drei Tage lang zwischenbehandelt wurde, wie das Spital in einer Medienmitteilung schreibt. Die Leber wurde danach einem krebskranken Patienten eingesetzt. Ein Jahr später sei dieser nun wohlauf.

Geschädigte Spenderleber mit Medikamenten verbessert

Die verwendete Maschine entstand aus einer Zusammenarbeit von USZ, ETH Zürich und Universität Zürich. In ihr behandelte das Forschungsteam die Leber mit diversen Medikamenten.

«So konnte die Leber in ein gutes Spenderorgan umgewandelt werden, obwohl sie ursprünglich aufgrund ihrer mangelnden Qualität nicht für die Transplantation freigegeben war»,

heisst es in der USZ-Mitteilung. Die Maschine imitiere lebenswichtige Funktionen des menschlichen Körpers: Eine Pumpe schlägt wie ein Herz, ein Oxygenator sorgt wie eine Lunge für Sauerstoff. Auch eine Art maschinelle Niere ist eingebaut. Hormon- und Nährstoffinfusionen übernehmen Funktionen des Darms und der Bauchspeicheldrüse. Dadurch könne die zu transplantierende Leber länger als sonst vorbereitet werden.

Drei Tage statt zwölf Stunden

Normalerweise liessen sich Organe auf Eis und mit den handelsüblichen Maschinen nur während zwölf Stunden aufbewahren. Die drei Tage in der neuen Maschine ermöglichten nun auch antibiotische und hormonelle Behandlungen oder die Optimierung des Leberstoffwechsels. «Zudem können langwierige Labor- oder Gewebeuntersuchungen ohne Zeitdruck gemacht werden», schreibt das USZ weiter. Über das neue Verfahren berichtet auch das Fachblatt «Nature Biotechnology» in seiner jüngsten Ausgabe.

Operateur Pierre-Alain Clavien (links) und der Patient beim Spitalaustritt. zvg/USZ

«Unsere Therapie zeigt, dass es mit der Behandlung von Lebern in der Perfusionsmaschine möglich ist, den Mangel an funktionsfähigen Spenderorganen zu mildern und Leben zu retten», lässt sich Pierre-Alain Clavien, Direktor der Klinik für Viszeral- und Transplantationschirurgie am Universitätsspital Zürich, in der Medienmitteilung zitieren.

Der Patient, der laut USZ anonym bleiben will, wird ebenfalls zitiert: «Ich bin sehr dankbar für das lebensrettende Organ. Aufgrund meines rasch fortschreitenden Tumors hatte ich geringe Chancen, innert nützlicher Frist eine Leber von der Warteliste zu erhalten.»

Vom Notfalleingriff zum Wahleingriff

Wie das USZ schreibt, hatten die Ärzte ihm im Rahmen eines bewilligten und individuellen Heilversuchs angeboten, die behandelte Spenderleber einzusetzen. Der nächste Schritt bestehe nun darin, das Verfahren an weiteren Patientinnen und Patienten zu überprüfen und die Wirksamkeit und Sicherheit in sogenannten multizentrischen Studien in mehreren Kliniken zu beweisen. So könnte dereinst eine Lebertransplantation, die heute zumeist einen Notfalleingriff darstelle, zu einem planbaren Wahleingriff werden.

Bis es so weit sei, dürften allerdings noch Jahre vergehen, wie ein USZ-Sprecher auf Anfrage sagte. Swisstransplant-Direktor Immer geht davon aus, dass eine routinemässige Anwendung des neuen Verfahrens frühestens in fünf Jahren möglich ist, wenn sich die guten Ergebnisse bestätigen.

Laut Swisstransplant, dem Koordinator für Organspenden in der Schweiz, stehen zurzeit hierzulande insgesamt über 1400 Menschen auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Die Wartezeit für eine neue Leber betrug letztes Jahr im Mittel knapp 300 Tage.

