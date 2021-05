Sorge um Schutzmassnahmen im Gefängnis

Gleich mehrere Beschwerden aus der Justizvollzugsanstalt Pöschwies erreichten die kantonale Ombudsstelle im vergangenen Jahr. Sie betrafen die Sorge um Coronaschutzmassnahmen im grössten Gefängnis der Schweiz. So wurde im vergangenen Frühling bemängelt, dass alle Insassen zur gleichen Zeit im Speisesaal essen, mit nur wenigen Zentimetern Abstand. Auch würden die Angestellten die erforderlichen Abstände vielfach nicht einhalten.

Ombudsmann Jürg Trachsel kontaktierte die Gefängnisleitung. Diese versicherte daraufhin, alles daran zu setzen, dass sowohl die Mitarbeitenden wie auch die Gefangenen möglichst nicht zu Schaden kämen, wie es im Jahresbericht der Ombudsstelle heisst. Entsprechende Massnahmen seien eingeleitet worden und würden laufend überprüft.

Resultate dieser Bemühungen legte Gefängnisdirektor Andreas Naegeli Ende 2020 in einem Interview mit dieser Zeitung dar, auf das der Ombudsmann in seinem Jahresbericht verweist: «Jetzt tragen alle Besuchenden eine Maske, auch während Gesprächen. Zudem müssen Sie die Hände desinfizieren und sich die Temperatur messen lassen. Und zwischen ihnen und den Gefangenen steht eine Plexiglasscheibe auf dem Tisch», sagte Naegeli. Die Infektionszahlen bei den Gefängnismitarbeitenden seien im Schnitt nicht höher als bei der Allgemeinbevölkerung, jene der Gefangenen sehr klein. «Ein Gefängnis bleibt ein Gefängnis. Aber man hat das Menschenmögliche gemacht», sagte Trachsel dazu am Mittwoch vor den Medien.

Ein weiterer Fall, den der Ombudsmann im Jahresbericht 2020 darlegt, betrifft das Thema Arbeitslosigkeit. Es geht um einen gelernten Koch, der in verschiedenen Branchen jahrelang im Aussendienst arbeitete. Zuletzt war er ein Jahr arbeitslos und fand keine neue Stelle, trotz über 200 Bewerbungen. Als über 50-Jähriger habe er kaum noch Aussichten in seinem angestammten Tätigkeitsfeld, berichtete er dem Ombudsmann. Allerdings hätte er eine Stelle als Buschauffeur in Aussicht, für die es jedoch eine Umschulung brauche. Das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) wolle diese jedoch nicht bezahlen. Nach Intervention des Ombudsmanns überprüfte das AWA seinen Entscheid – und zahlte dann doch.