Oerlingen 20-Jähriger Autofahrer bei Selbstunfall verletzt Am Dienstag prallte ein 20-Jähriger Autolenker gegen einen Baum. Er wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen. Die Unfallursache ist noch unklar. 15.09.2021, 12.19 Uhr

In einer Linkskurve kam der Autolenker von der Fahrbahn ab. Kantonspolizei Zürich

Ein Autofahrer hat am Dienstag in Oerlingen in der Gemeinde Kleinandelfingen einen Selbstunfall verursacht. Der 20-Jährige prallte heftig gegen einen Baum und musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden.